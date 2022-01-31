箍煲成功唔離婚 暗示太太懷第三胎 張致恒：一家五口好好愛下去

張致恒太太雯雯本月27日在社交網貼出日落照片，宣布跟老公正式離婚（下圖），昨日張致恒發文透露箍煲成功（上圖），跟太太溝通後，決定一齊行下去。

【明報專訊】張致恒（Steven）太太歐燕雯（雯雯）上周四（27日）在社交平台宣布離婚，留言：「分開不代表完結，只是讓大家過更好的。今天（27日）我們正式離婚了，我也真心祝福你能夠幸福。」二人離婚消息令人驚訝，Steven經理人回應稱未了解情况，雯雯疑單方面宣布與Steven離婚。事隔3日，Steven箍煲成功，昨日在社交網宣布跟太太繼續一齊行，育有兩子的他表示「一家五口好好咁樣愛下去。」似暗示雯雯懷第三胎。

娛樂組

自從雯雯宣布跟Steven離婚後，他未有回應，昨日在Instagram上載與雯雯及兩子合照，寫道：「人嘅一生中總會犯唔同嘅錯，感情事、工作事、家庭事、友情事，但係最重要係犯錯過後，點樣去反省改過繼續行前面嘅路，多謝老婆喺呢兩年幾嘅日子包容我犯嘅錯，經過呢幾日同老婆嘅溝通，我哋決定繼續一齊行前面嘅路，兩夫妻有好多嘢要學習，仲有好長好長嘅路要大家一齊學習，好好咁愛下去， I love u 區燕雯。」

未幾Steven更改帖文，加上「一家五口好好咁樣愛下去」，似暗示太太雯雯再度懷孕；有網民揣測「五口」是包括他們的愛犬。Steven公開稱獲太太原諒，及發表愛的宣言，不過雯雯的社交平台未有就復合回應。

雯雯曾自爆缺錢

37歲的Steven跟雯雯結婚逾兩年，育有兩子，天寶與天牧，當他公布結婚及榮升爸爸後，被爆一腳踏五船，與多名女性的關係糾纏不清，形象破產。之後Steven的負面新聞不斷，被指欠債纍纍遭貼街招追數。

雯雯一直力撐丈夫並一起共渡難關，曾自爆家中只剩200元現金，Steven承諾會擔起頭家。他曾一度在內地登台掙錢，又參加拳賽以增收入，稱要握緊拳頭捱下去。去年底傳兩人婚姻出現危機，當時Steven透過經理人否認；夫妻不時在社交網分享家庭照，力證家庭美滿。