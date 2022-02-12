【開箱】《Tinder詐騙王》 騙財騙色疫下早獲釋 受害人周身債

【明報專訊】據美媒Variety本月4日報道，影視串流平台Netflix有意把上架才兩天的罪案紀錄片《Tinder詐騙王》（Tinder Swindler）拍成劇情電影，大概睇中此片題材能吸引全球觀衆目光。事實上，該片直至昨日仍是Netflix全球最高收視電影，於香港區亦僅次韓劇《殭屍校園》，位列熱播榜亞軍。

交友軟件出招 假扮超級富豪

《Tinder詐騙王》導演菲莉絲迪莫里斯（Felicity Morris）對紀錄片不會陌生，她曾監製另一紀錄片集《貓不可殺不可辱：網絡殺手大搜捕》（Don't F**k With Cats: Hunting An Internet Killer），講述一群網民看到虐貓片段後，要抽出真兇，並逐步揭發對方是變態殺人犯的故事。《Tinder大騙徒》則由3名女士在鏡頭前闡述被一名自稱叫Simon Leviev的男子騙財騙色騙情的經過。

片中首名受訪的受害者Cecilie，嚮往童話般愛情，透過交友軟件Tinder認識了自稱是以色列鑽石大亨兒子的Simon Leviev，邀她一起搭私人飛機往度假，下榻五星級旅館，幫襯豪華餐廳；沒多久他傳來照片，稱他受到襲擊，連保鑣也受傷，之後就有冠冕堂皇的理由哀求Cecilie借他錢，直至債台高築，連人身安全也受他威脅。

另一受害者Pernilla也是透過Tinder認識Simon，但兩人沒發展成情侶，Pernilla單純把對方看成好朋友。不過Simon同樣讓Pernilla見識他的奢華生活，以及後來說有敵人追殺他，深陷險境；牽涉到錢銀瓜葛，則與Cecilie如出一轍。Ayleen則是與Simon拍拖年多，已到談婚論嫁階段，直到看見Simon騙財騙色的報道，才驚醒過來，年多的感情、金錢和時間都被對方偷走。Ayleen不甘，開始還擊，游說Simon把名牌服飾都交給她售賣，收到錢就轉帳給他，其實暗中已報警，掌握了Simon的行蹤後，警方即採取行動拘捕他。

Cecilie向傳媒揭露受騙經過

Simon的犯案手法幾乎是同一套路，都是先以超級富豪的形象出現，女方投入感情後，確認彼此是情侶及好友關係，放下戒心；而且他一直穿著名牌，駕駛超級跑車，乘搭私人飛機，生活豪奢，又有保鑣隨身，到夜店更經常請客，女孩子不虞有詐，他開口借一萬幾千，怎想到從來不還？亦不會想到他是從A女身上借錢，再用在B女身上，餘此類推。

Cecilie飽受情傷及財困，卻勇於公開傷疤，她是最先聯絡挪威《世道報》，並把自己跟Simon的通訊紀錄全部給記者查閱，讓他們相信她確實是受害者，並展開調查，記者甚至遠赴以色列找出Simon的真身。由此讓Pernilla與Ayleen也發現真相；其實受害的又何止她們3人？Cecilie原意也是揭開Simon的真面目，提醒其他女孩不要墮落陷阱。

Simon坐監短暫 3女衆籌自救

然而Simon於2019年7月被國際刑警拘捕後，雖被判監15個月，但受新冠肺炎疫情影響，只服刑5個月就獲釋，並繼續活躍社交網，更開拓商業顧問的生意。據悉他一度重返Tinder，但後來Tinder母公司Match Group表示，Simon被禁足該集團旗下所有交友軟件。《Tinder詐騙王》播出後，據英國《獨立報》報道，Simon亦刪除了Instagram帳號。

至於Cecilie、Pernilla與Ayleen，根據片末描述，她們依然要為債務奔波。Pernilla早前接受英國《GQ》雜誌訪問，稱已經破產，並要跟母親同住。本月7日，3女聯合在衆籌平台發帖，目標是籌集60萬英鎊，截至昨晚短短5天，已籌得8.3萬英鎊，反應不錯。