王賢誌歌聲送別媽媽 感謝另一半周思聰支持

周思聰協助伴侶王賢誌籌辦喪禮及整理紀念冊，昨午3時已到靈堂打點。（攝影：劉永銳）

【明報專訊】王賢誌母親王胡麗明上月離世，享年75歲，昨日於世界殯儀館設靈，今日出殯。殯儀館外一片花海，靈堂佈置簡約，以白花為主，橫匾寫上「懿範長存」，遺照是穿旗袍面帶微笑，前面擺放家人送上的心形花圈，當中一個花圈為王賢誌與另一半周思聰聯名。

因疫情取消追思會

靈堂設電視播放王胡麗明生前和家人相處的畫面、昔日照片，以及播出多首歌曲。前來拜祭有王賢誌表哥鄭嘉穎與母親、林建明與丈夫曾展章、朱慧敏、秦沛、李琳琳與丈夫姜大衛、狄波拉丈夫江耀城、何超蕸等。周潤發、汪明荃與老公羅家英、謝霆鋒、謝賢、楊受成等送上花圈悼念。

王賢誌穿黑色西裝於3時抵達殯儀館，與另一半周思聰在靈堂內打點。王賢誌父親王忠桐於3時30分在助手陪同到達，神情哀傷。王賢誌接受傳媒訪問時稱母親喪禮沒採取特別儀式，以簡單為主，原本想辦追思會，但疫情關係取消。問他心情是否已平復？他說：「之前已有心理準備，媽咪不舒服已一段時間，當然非常掛念她，但這是人生必經階段，為她的最後一程盡量做到最好。」

錄唱母親喜愛歌曲

王賢誌之前留在家中為母親準備喪禮、搵照片、整紀念冊和陪伴爸爸。他稱靈堂播放的歌曲較舒服，是母親生前喜歡的，當中有他與妹妹唱的歌曲，想溫馨和開心些，沒有那麼嚴肅。至於選母親穿旗袍照片作遺照，他說這張照片放在母親牀頭多年，母親好喜歡，經過修復依然好靚，大家好滿意，相信母親看見也好開心。

問到母親有什麼遺願？王賢誌稱母親希望他們繼續努力向前，照顧好爸爸，「我們一定做得到」。他未有透露母親因何離世，只表示在農曆年前發生。他感激出席喪禮及送花圈悼念的親友，以及感謝另一半周思聰幫助籌辦喪禮、整理紀念冊，「有他的支持很重要，摯親離世好傷感，親人互相扶持，我會欣然接受」。

記者：柯美

攝影：劉永銳

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