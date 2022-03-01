超市貨架食品被清空 森美嘆「盲搶炎」 籲港人定啲

【明報專訊】新冠疫情在港爆發初期，曾出現搶購潮，市民搶購的包括口罩、消毒搓手液及廁紙等。到了現在第五波疫情，港府計劃將推行全民強制檢測，食物及衛生局長陳肇始昨天在商台節目表示，仍未決定全民檢測日期，目前未完全排除全民檢測期間實施禁足令；消息一出，搶購潮再度出現，大批市民到超市瘋狂掃貨儲糧。森美昨天在社交平台上載超市內部分貨架的食品被搶清光的照片，他寫道：「香港人定啲！無事嘅！不過做即食麵嘅公司，如果發現貨架上面，你兩個口味仲有貨！要諗諗點解！#盲搶炎。」

七仙羽落區派快測包

市面的快速抗原測試包同樣被搶購，七仙羽為幫助低收入人士，免奔波搶購之苦，她自掏腰包購買3000盒「新型冠狀病毒抗原快速測試劑」，加上該品牌加碼捐出3000盒，派贈基層市民。日前七仙羽身體力行，向深水埗街坊派發快速測試劑，她說：「今次疫情，我大約布施了一個廣告費的收入，用作購買抗疫用品，幫助貧苦大眾，希望大家都健康。我亦養成每日檢測的習慣，一旦發現有病就盡快隔離、吃藥，當每個人都健康，整個社區便會健康，全香港市民都會健康，很快便可恢復秩序。」七仙羽又透露工作方面未有太大影響，每日繼續拍節目，但廣告及舞台工作就取消了，幸她思想一向較正面，工作推遲便當休息，找其他事做，例如多做慈善工作幫助別人，絕不會浪費時間。

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