疫情持續影響製作兒童節目 ViuTV獲准豁免播放

【明報專訊】通訊事務管理局（通訊局）昨日公布，決定暫時豁免本地免費電視持牌機構，遵守有關在其粵語綜合頻道播放完全屬香港本地製作兒童節目的規定，為期5個月，由3月5日起至8月4日止。

通訊局今年2月10日接獲香港電視娛樂有限公司（ViuTV）申請豁免有關兒童節目須遵守「完全屬香港本地製作」的規定，原因2019年冠狀病毒疫情持續，影響其電視節目製作。考慮到疫情的最新發展，以及免費電視持牌機構在禁止群組聚集下面對的運作困難，通訊局決定批准有關申請。

無綫表示歡迎豁免播放

據免費電視的相關牌照條件，持牌機構須在粵語綜合頻道每日播放不少於30分鐘完全屬香港本地製作的兒童節目。無綫企業傳訊部回應《明報》，表示公司一直肩負社會責任，並以全台職藝員健康及人身安全為首要考慮，尤其兒童節目的小演員，過去疫情嚴重時，公司會主動暫停小演員的拍攝工作，以保障安全。自上月中，兒童節目《Hands Up》有員工在家自我檢測發現初陽，已即時暫停兒童組的拍攝工作，對於局方公布的措施，無綫同意及表示歡迎。

香港開電視表示《細路開電視》會如常製作播映；ViuTV發言人對通訊局的公布表示節目暫時沒有變動，至於兒童節目《快樂童盟》是否暫停，ViuTV沒有回覆。

娛樂組