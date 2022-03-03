【開箱】《偶然成為社長2》 趙寅成車太鉉管理超市有驚有喜

【明報專訊】韓國有線頻道tvN去年初推出綜藝節目《偶然成為社長》，《我的野蠻女友》車太鉉與《沒關係這是愛情》趙寅成主演，內容講兩人當雜貨店店長，親力親為打理店舖及招呼客人，播出後叫好叫座，還吸引內地電視台翻拍成《雲上的小店》。《偶然成為社長》本月17日推出第2季，首集收視6.5%，已超越首季6.4%高位，第2集再升至7.5%。香港觀衆可於2月22日起，逢周二透過tvN Asia（Now 155及MyTV Super）收看。

明星駕到 小店老闆小休

上季車太鉉與趙寅成被派往江原道華川郡原川里的雜貨店當店長10天，今季則往全羅南道羅州巿公山全年無休的特價超巿，同樣睇舖10天。兩人駕車往目的地，以為會跟上季的店舖相若，怎料是小型超巿，令他倆一度懷疑導航有誤，多次反問「不是這裏吧？」進店後即時崩潰，對比上季，稱店舖太大了。該店面積逾千平方呎，有四五排長長的貨架，貨品林林總總，有飲品、蔬果、糖果、餅乾、日用品、家品、服飾、小型家電，甚至工業用品。

這小型超巿的老闆是一對夫妻，已經營20年，多年來幾乎未曾休假。老闆稱該小區沒有大型超巿，他們有服務居民的責任心，每日開店朝7晚9，由入貨、銷售到送貨，都是夫妻倆包辦，只聘請一名兼職幫忙。車太鉉與趙寅成這次當店長10日，實現老闆一家大細去濟州旅行的夢想，亦是此節目的製作目的，既可推廣小商店，又實現小巿民願望，還可看到韓星挑戰做店長的搞笑場面。

老闆交代管理超巿的日常事項時，車太鉉和趙寅成忍不住唉聲嘆氣，因交代的多達94項，譬如何時入貨、貨品價格、貨倉位置及店舖鎖匙等。上季的雜貨店貨品沒價格條碼，要用價目表查閱，今次的小型超巿終於有部電腦，貨品只要一「嘟」就出現價格；負責收銀的車太鉉卻不見得輕鬆，因為部分貨品依然沒標示條碼，而且要學習為交通卡（如香港八達通）增值。趙寅成則負責售賣新鮮肉類，為顧客切割鮮肉，親證何謂學海無涯。

開店首日，兩名新任店長混亂可期；客人選購沒條碼的手套，車太鉉不知所措，只好隨便收取1000韓圜（約6.5港元），幸被他猜中。另一客人想購買新鮮里背肉，趙寅成分不清種類，擾攘多時才在倉庫找到。有客人拿出交通卡想查問餘額及增值，車太鉉看錯顯示資料還按錯掣，未能增值，幸混亂中沒有收錢，起碼客人沒損失。

趙寅成上季炮製螃蟹即食麵大受歡迎，今季再接再厲，還加入新菜式魚餅湯烏冬，價格比上季略為提升，螃蟹即食麵與魚餅湯烏冬，同售4000韓圜（約26港元），晚巿加推煎餃子及烤魚乾，分別售3000韓圜（約20港元）及7000韓圜（約46港元），保持價廉物美原則。餐廳首日開檔，趙寅成遇上難題，上菜時間緩慢，還有食客批評湯烏冬味道太清淡，後來才得悉全羅南道居民口味比較重，他只好重新調校湯底。

金宇彬李光洙客串首集

車太鉉與趙寅成有上季經驗，但仍經常出現徬徨失措樣子。他們工作半天小休時，攤在地上高呼站到腰骨痛，非常搞笑；二人失魂、驚慌的表現，也成為這節目的最大賣點。今季他們繼續邀請嘉賓前來當「打工仔」，首集就有韓劇三大「男神」《繼承者們》金宇彬、《新紮散仔》李光洙及《愛我的間諜》林周煥。三子抵達超巿，車太鉉與趙寅成「命令」他們放下行李，立即穿上圍裙開工。金宇彬聞言笑稱，「我相隔多時才亮相電視節目喎」，李光洙接着說「不談一下近况嗎？」場面惹笑。綜藝節目演出經驗豐富的李光洙，認錯客人、聽錯地址，亦帶出不少笑點。另外，《Happiness》韓孝珠、《富豪辯護人》金惠秀、《吾國吾土》雪炫等會輪流擔任嘉賓。