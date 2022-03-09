【開箱】27歲李妍反串 演少年犯搶鏡

去年曾參演Netflix另一劇集《D.P：逃兵追緝令》的李妍，在《少年法庭》扮演13歲少年犯，表現搶眼。

【明報專訊】昨天本欄談上月25日在影視串流平台Netflix上架的韓劇《少年法庭》，透過多宗案件，帶出與少年犯相關的社會問題，例如第一二集描述13歲少年白成友（李妍飾），誘拐8歲男童尹知煦（李柱原飾）回家殺害並分屍，其後到警局自首。案件轟動社會，紛紛要求嚴懲；但他未成年，根據少年保護法，最多只可判入輔導所兩年。

負責審理此案的沈恩錫（金惠秀飾），不相信患思覺失調的白成友，能集中精神單獨完成整個犯案過程，推測另有共犯。經調查後，發現主謀是16歲的韓睿恩（黃賢貞飾），患有被害妄想症，最終重判20年監禁。這案件改編自韓國真人真事，反映案中兩名少年犯，皆是在不健全的家庭環境下長大。白成友來自單親家庭，母親任職補習老師，終日忙於生計，幾乎沒時間照顧兒子。兒子犯案後，她只着重如何為兒子減刑，從沒想過向受害人家屬道歉。韓睿恩的家境不錯，但父母長年不在家，女兒受審，亦只派律師團隊出席。

少年犯問題多源於家庭

劇中談及少女遭家暴、不良少女逃離少年犯康復中心、名校試題舞弊、少年偽造文件兼無牌駕駛，以及少女遭輪姦等案件，情節都在控訴青少年的不當行為，大部分源於家庭，給家長當頭棒喝，也諷刺社會亦有責任。沈恩錫表示，「教導一個孩子，要整個村落的人合力才行；孩子犯錯，就是全村人的錯。」譬如援交案中的少女，遭母親遺棄，流落街頭，最快的搵錢方法就是出賣肉體。名校試題舞弊案則諷刺韓國金字塔式教育制度，買試卷答案的學生，並非成績差，而是為了滿足父母要求考入名牌大學，只好鋌而走險。沈恩錫一度指摘教育制度，改革多次仍未見起色，「這是國家應該承擔的事，卻依賴個人犧牲來完成」。

教化而非加刑 免蹈覆轍

《少年法庭》花不少篇幅講述少年犯判刑後，法官要花許多時間跟進他們的更生過程，以免重蹈覆轍。高級法官姜源中（李聖旻飾）指出，「少年法」第一條「以幫助少年健全成長為目的，不管他是受害者或是加害者，確保孩子不再捲入任何犯罪行為」，因此他提倡政府增加資源教化少年犯，而非對他們加重刑罰。

主角李聖旻、李姃垠及金惠秀均是實力派，演技不分上下。全劇爽快流暢，即使很多複雜的法律用詞，也不影響追看意欲。值得一提的是，在劇中扮演13歲少年白成友的李妍，不但女扮男裝，而且已27歲；陰森的眼神與表情，令人毛骨悚然，表現搶鏡。