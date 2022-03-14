【開箱】《海賊：鬼怪的旗幟》 朝鮮劍客尋寶記

片中李光洙的背叛者角色設定，與《Running Man》的他一模一樣。

【明報專訊】《海賊：鬼怪的旗幟》今年1月26日農曆新年賀歲檔在韓國上映，累收124億韓圜（約8000萬港元），132萬入場人次，疫下來說成績不過不失。該片海外版權售予影視串流平台Netflix，並於本月3日上架，相信可補貼235億韓圜（約1.5億港元）製作成本。其實香港爆發第五波疫情後，戲院再次被迫停業，賀歲片全部「過期」，片商可會考慮效法《海賊》轉投串流平台，觀眾可及早欣賞又止蝕，一舉兩得。

兩派人爭奪寶藏

《三十九》孫藝珍與《火爆神父》金南佶合演的《海盜》2014年上映，錄得866萬人次觀看。《海賊：鬼怪的旗幟》屬同一系列，但故事與角色均全新創作，導演換上《偵探：開端》金正勳，也改由《山茶花開時》姜河那、《Happiness》韓孝珠、《危樓深淵》李光洙及《延遲的正義》權相佑等主演，唯獨千成日繼《海盜》後再次擔任編劇。

《海賊：鬼怪的旗幟》以高麗時代滅亡、朝鮮建國不久的時期為背景。高麗第一劍客禹武治（姜河那飾）與一衆部下自稱為「義賊」，為避開官兵追捕逃到海上，漂浮在大海，生命危在旦夕。船長海浪（韓孝珠飾）掌舵的海盜船經過，拯救了禹武治等人。海浪雖然是禹武治的救命恩人，但後者不想屈居女將之下，處處針鋒相對。此時海盜船襲擊倭寇船，發現失蹤多年的高麗藏寶圖。海盜透過懂得倭寇語言的小漠（李光洙飾），得悉寶藏地點正是傳說中非常危險的海吉洞。海浪決定率領船員尋找寶藏，可是他們並非唯一尋寶者；為達目的不擇手段的高麗武士夫興洙（權相佑飾），借助朝鮮太祖兒子李芳遠的軍力，也在尋找寶藏，兩派人於是展開寶藏爭奪戰。

故事簡單 特技不錯

《海賊：鬼怪的旗幟》以朝鮮時代為背景，即使不了解韓國高麗與朝鮮歷史，也不難理解劇情。此片故事十分簡單且薄弱，主線只有海盜尋寶，另加義賊與海盜從水火不容到結盟，以及義賊代表禹武治愛上海盜船長海浪的感情戲。電影中段突然加插小漠偷去印有寶藏圖案的象牙，並遇上騙子海琴（蔡秀彬飾），海浪其後活捉二人返回船上。海琴的背景與身世卻全無交代，她的出現對主線毫無幫助，彷彿這角色只為戀上船上神箭手韓弓（吳世勳飾）。幸好全片勝在節奏快、不拖拉，適時有笑位與特技動作場面。

有評論指《海賊：鬼怪的旗幟》像韓版《魔盜王》，其實兩者除了以海盜為主題外，沒其他相同之處。不過此片特技效果不錯，海盜船遇上巨浪、閃電、炮火的場面，拍得逼真又刺激。另外，笑位亦不少，譬如海盜為可長時間潛水，改造豬臀變「氧氣袋」；海浪為找出寶藏，甘願暫時讓出船長之位給小漠，後者當上船長後，折磨其他船員。尾聲出現企鵝守着黃金的笑點，卻難以理解用意。

演員方面，飾演禹武治的姜河那與扮演海浪的韓孝珠，外形合襯又有默契，帶領全片節奏，不過二人的感情戲分太少。笑點則落在李光洙身上，導演將《Running Man》的李光洙，原封不動搬到電影裏，粉絲必定受落。