【開箱】《逃無可逃》 毒癮女孩都可救人自救

【明報專訊】無論是動態清零或與病毒共存，疫情嚴重打擊各行各業已是不爭事實，電影界亦無法倖免，除了賣座保證如《蜘蛛俠：戰無不勝》仍可在戲院上映，其他低成本作品為免淪為倉底貨，改為影視串流平台播放，但求輸少當贏。驚慄片《逃無可逃》（No Exit）原本由二十世紀影業發行，如今改於Disney+上架，雖然卡士欠奉，但節奏明快劇情緊張，仍值得一看。

困獸鬥誰是兇手

《逃無可逃》是個關於毒癮女孩自我救贖的故事。美劇《叫她系主任》女星Havana Rose Liu飾演妲比，這個沉淪毒海的少女，原本身處戒療中心，某日收到母親病危消息，決定偷偷離開，駕車趕赴鹽湖城醫院，但途中遇上暴風雪，巡警指示她往附近的加州森林局遊客中心暫避。電影開場至此剛好15分鐘，競猜誰是兇手遊戲正式入局。

妲比進入遊客中心後，現場只有寥寥數人，分別是體格魁梧的前軍人艾德、曾任護士的老婦珊蒂、躲在一角神色緊張的拉爾斯，以及開朗健談的艾許。

妲比為致電家人，聽從艾德建議，跑到門外搜尋手機信號，無意間在一輛掛上內華達州車牌的小型客貨車上，赫然發現被蒙着眼的肉參小潔，於是折返室內，伺機救人。

一時疏忽陷死局

妲比認定綁匪就是現場其中一人，此時艾德提議眾人玩啤牌，順便自我介紹，藉以打發無聊時光。她一邊玩牌，一邊監視貨車，正暗自擔心小潔之際，拉爾斯忽然自爆他來自內華達州，「他就是綁匪了」，事實證明妲比推測正確，因為拉爾斯輸掉牌局後，憤而離開中心，然後上車確認小潔身體狀况，原來她身患重病，必須定時注射藥物，否則隨時有生命危險。

既然疑犯身分曝光，妲比決定向貌似「暖男」的艾許求救，後者亦一口答應，然而事態發展已經超出她的想像，亦因她的一時疏忽，導致艾德、珊蒂、小潔，甚至自己都陷入無可挽回的困局。在這個與世隔絕的冰天雪地下，就連致電報警的機會都變得渺茫，一介女流若不設法自救，便只有坐以待斃的下場。

《逃無可逃》全片只有一個主要場景，就是遊客中心，數名演員合演一場困獸鬥，難得導演Damien Power把妲比救人自救的過程，拍得鉅細無遺，亦因劇情緊湊，觀眾未及發現劇情漏洞，編劇已再「扭橋」，壞蛋陸續登場，不斷阻撓妲比的救人行動，甚至碾壓她的生存機會，令人看得喘不過氣來。

女主角表現獲讚

雖然本片在影評網站「爛番茄」好感度僅得60%，但不少影評人和電影博客都對美籍華裔的Havana Rose Liu表示讚賞。模特兒出身的她，演出經驗不算豐富，首次擔綱主演《逃無可逃》卻令人眼前一亮。

在電影初出場時，她只是個自暴自棄、對未來毫無希望的毒蟲；當她為救小潔不惜自殘身軀，眼神即變得強悍而堅定；待一切塵埃落定，她重返戒療所的時候，不單容光煥發，就連身上制服亦彷彿變得分外潔白。

都說好人自有好報，此片沒有刻意說教，但從最後一幕看到妲比家人到戒療所探望她的時候，感染力絕對比囉囉嗦嗦來得震撼。