【開箱】《軍檢察官多伯曼》 小律師挑戰大將軍

【明報專訊】影視串流平台Netflix去年推出韓劇《D.P：逃兵追緝令》，控訴軍中歪風，在韓國掀起熱話；有線頻道tvN上月28日首播的《軍檢察官多伯曼》，以軍事法庭為背景，韓國觀眾有共鳴之外，海外觀眾也可更了解當地徵兵制度。全劇預計16集，周一二晚播出，至今播出8集，與SBS電視台《社內相親》同時段播出，後者叫好叫座，收視突破雙位數，《軍》劇也不差，由首播5.3%收視，升至第8集8.8%。香港觀眾可於「黃Viu」煲劇平台收看。

檢察官兩主角為錢與復仇

《軍檢察官多伯曼》由《武法律師》尹賢浩編劇，《梨泰院Class》安普賢與《九尾狐傳》趙寶兒合演。故事講述父母雙亡的高中生都倍萬（安普賢飾），經常在校內惹事，結果被開除，無法中學畢業，因此免除兵役。都倍萬為了擺脫貧窮修讀法律，終考獲專業資格，因高中未畢業而沒有律師行聘請。著名律師行Law & One老闆龍文九（金永敏飾）看中都倍萬個性，開出豐厚條件，但他必須先當兵，以及成為軍檢察官，其間為他賣命，5年後讓他成為律師行合伙人。都倍萬已故父母是軍人，他一直抗拒當兵，當年為了免役才故意惹事，但這次為了金錢名譽，他決定入伍。

都倍萬順利成為軍事檢察官，憑着聰明與才幹，加上處事機智圓滑，深受上司下屬愛戴。都倍萬暗中利用軍中權力，協助龍文九解決客戶煩惱，譬如令客戶競爭對手的兒子在軍中惹官非，搞垮對方聲譽。在龍文九眼中，軍隊像金礦，有權有勢者的兒子都不想當兵，但又不能逃避，然而入伍後所做的一切，父母再也無法控制，所以兵役成為這班權貴的要害。

5年過去，都倍萬準備退伍，他積極巴結Law & One律師行的大客兼IM集團「富二代」盧泰南（金右錫飾），令他與龍文九關係，由拍檔變成對立。盧泰南患有情緒調節障礙症，缺乏社交能力，經常惹事，要勞煩龍文九為他收拾殘局。盧泰南母親盧花英（吳娟受飾）是握有大權的將軍，有極強控制慾與野心。

盧泰南涉嫌性侵被起訴，龍文九游說他入伍，讓案件轉介軍事法庭，便能在盧母權力範圍下輕鬆解決案件。其實此案是新入職的軍檢察官車友仁（趙寶兒飾）在背後推波助瀾。車友仁的父親原是IM集團創辦人，被盧花英及龍文九施計搶奪了公司，最終被殺身亡。車友仁為了復仇，當上軍檢察官，計劃之一是與都倍萬結盟，一起對抗軍隊的腐敗。都倍萬父母之死也暗藏伏線，盧花英原是主謀。都倍萬與車友仁為了挑戰軍中至高權力，而鬥智鬥力。

首齣韓劇以軍事法庭為背景

《軍檢察官多伯曼》是韓國首部以軍事法庭為背景的劇集；軍事法庭完全是「軍人的世界」，從被告、檢察官到法官，全都來自軍隊，即使法官判決後，部隊指軍官也可隨時加減刑罰。盧泰南的性侵案在軍中開審，聽審的也全是軍人，亦即盧花英手下，在庭內以「反應」左右法官判決。劇中還有不少動作場面，趙寶兒化身打女對付流氓，成為此劇看點之一。

《軍檢察官多伯曼》每集開頭均以倒敘方式先透露重點；譬如第4集，一開始就公開盧泰南剃頭準備入伍，接着再慢慢解說他被迫當兵的經過。盧泰南亦與《燥底師兄生擒富二代》劉亞仁所演的「富二代」角色相似，連造型也接近。安普賢的角色亦正亦邪、以惡治惡，似向《黑道律師文森佐》宋仲基的角色致敬。

另外，盧泰南的愛犬杜賓犬，又名多伯曼，在韓文與都倍萬同音，象徵都倍萬是戰鬥力非常強大的軍檢察官，且看他最終如何打敗惡人，伸張正義。