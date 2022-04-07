連續3周稱霸Netflix非英語劇 《社內相親》大團圓結局收視升

朴智賢（左）與安孝燮（右）曾合作拍廣告，有傳兩人秘密拍拖5年。

劇情講述金世正（圖）原本打算飛往美國找安孝燮，後者驚喜現身，還遞上戒指向她求婚。

【明報專訊】《紅天機》安孝燮與《驅魔麵館》女星金世正合演韓國SBS電視台新劇《社內相親》，透過影視串流平台Netflix同步全球播放。Netflix昨日公布3月28日至4月3日收視，《社》7天以3252萬觀看小時，榮登非英語電視節目冠軍，並且連續3周稱霸。《社》前晚播出最後一集，安孝燮向金世正求婚成功，大團圓結局，在韓國錄得11.4%收視，寫下完美句號。

《社內相親》前晚播出第12集大結局，講金世正真情打動安孝燮的爺爺，獲對方接納。爺爺患上心臟病，安孝燮決定帶爺爺到美國就醫，他要求金世正同行，但遭拒絕。二人經歷一年遠距離戀愛後，安孝燮返韓向金世正求婚成功，二人上演甜蜜吻戲，大團圓結局。

未能突破第10集高位

據韓媒報道，《社內相親》最後一集收視11.4%，較上集升0.8個百分點，但未能突破第10集11.6%高位。至於瞬間最高收視13.4%，成為同時段劇集冠軍，tvN《軍檢察官多伯曼》及KBS《瘋狂愛上你》前晚一集收視分別是7.4%及3%。

《社內相親》透過Netflix全球同步上架，Netflix昨日公布最新一周非英語節目收視，《社》劇連續第3周稱冠，以3252萬觀看小時登頂，力壓第2位的韓劇《二十五，二十一》及季軍的哥倫比亞劇《The Scent of Passion》。另外還有4齣韓劇上榜：《氣象廳的人們》、《三十九》、《殭屍校園》和《少年法庭》，分別位列第4、第5、第7及第8。第6、9、10位則全是哥倫比亞劇。

安孝燮被指與朴智賢拍拖

安孝燮憑新劇人氣急升。昨日有YouTube頻道主持爆料，安孝燮與《柔美的細胞小將》女星朴智賢拍拖，二人發展地下情5年。據報朴智賢是「富二代」，兩人2017年曾合作拍廣告，其後發展成情侶。二人社交媒體Instagram有不少拍拖「足迹」，譬如貼出相似的餐桌及食物照，朴智賢的自拍照出現疑似安孝燮倒影等。安孝燮與朴智賢目前暫未有回應，令外界對緋聞半信半疑。

另外，安孝燮接拍了Netflix新劇《走進你的時間裡》，與《黑道律師文森佐》女星全汝彬合作，有網民「野生捕獲」兩人在韓國街頭開工。

文：蘇珮欣