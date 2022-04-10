王祖藍傳辭任無綫首席創意官 回應與主席許濤口徑一致：「真惹火」

【明報專訊】王祖藍去年初獲邀出任無綫首席創意官，協助綜藝及娛樂節目發展，跟現為總經理的曾志偉拍住上。不過今年1月，王祖藍突然帶領王浩信、張振朗及高海寧北上交流，之後傳出他因鍾嘉欣未能奪視后，跟無綫高層樂易玲及曾勵珍鬧不和，他意興闌珊轉往幫無綫藝人處理內地工作。王祖藍之後回應因自己熟悉內地，做先頭部隊。不過近日有傳他已決定辭職離開無綫，他與無綫主席許濤未有正面回應傳媒，兩人口徑一致說「真惹火」。

王祖藍多年來在內地發展順利，工作及搵錢機會不斷。去年他應曾志偉邀請回巢無綫，擔任首席創意官。他參與打造節目有《開心大綜藝》、《好聲好戲》、《識貨》及《日日媽媽聲》等，反應不俗。

扮林鄭惹負評 自嘲無創意

王祖藍一直專注做幕後工作，只在《開心大綜藝》開播當日親自出馬扮演特首林鄭月娥，但引起不少爭議及負評，他在該節目第2集拍片宣布永久退出該節目的舞台，還獲頒「毫無創意創意官」玩自嘲。

傳與樂易玲曾勵珍鬧不和

王祖藍今年1月在無綫頒獎禮後，突然帶領王浩信、張振朗及高海寧到內地交流，已引起揣測。之後傳他因鍾嘉欣未能奪視后，跟兩女高層樂易玲與曾勵珍鬧不和。據稱是王祖藍游說鍾嘉欣出席頒獎禮，可惜失落視后。王祖藍感無癮，堅持親自帶隊北上交流，以及打算為無綫藝人處理內地工作。王祖藍之後回應稱，正統籌無綫幾個與內地平台的項目，因他較熟悉內地便做先頭部隊，但沒提及鬧不和傳聞。他又在社交網發文，感嘆人言可畏。

與邵氏有合作 保持友好關係

有報道指王祖藍近日決定正式辭職離開無綫，但因為他與公司未傾好細節，故沒公布消息。無綫主席許濤近月同樣到內地處理多項工作，當中包括傾談王祖藍的去留問題，雖然王祖藍最後仍然決定離職，但因他旗下的公司「手工藝創作」與邵氏合作，故仍會參與製作無綫多個綜藝節目，如《聲生不息》、添食的《好聲好戲》及《日日媽媽聲》等，保持友好關係。對於王祖藍辭任無綫首席創意官一事，王祖藍回覆傳媒，只說自己「真惹火」，許濤亦覆述王祖藍一句「真惹火」。無綫方面，至截稿前仍未有回應。

娛樂組