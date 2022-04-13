【開箱】《柏捷頓家族：名門韻事2》 英國貴族的韓劇靈魂

【明報專訊】影視串流平台Netflix每周公布收視，非英語劇熱播榜近來十佔六都是韓劇，《社內相親》離不開韓劇拍極不厭的霸道總裁與女職員由歡喜冤家變情侶的故事，連續3周登頂。《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）第2季上月25日在Netflix上架，以7天2.51億觀看小時，刷新了英語節目收視紀錄。此劇改編自Julia Quinn的浪漫小說，《醫人當自強》班底基斯凡杜生（Chris Van Dusen）及桑達拉姆斯（Shonda Rhimes）創作及監製，2020年聖誕推出首季，已平地一聲雷。故事圍繞19世紀初英國貴族之間的愛情與婚姻，貴族表層卻帶着韓劇霸道總裁的靈魂，而且兩季大橋如出一轍，且看已宣布開拍的第三四季可會改變。

不相信婚姻有愛情的子爵

《柏捷頓家族：名門韻事》首季8集，講述19世紀初英國攝政時期，喬治三世晚年受精神問題困擾，由長子攝政，王后Charlotte則把精力花在貴族的社交生活。專門撰寫上流社會八卦新聞的Whistledown夫人，身分神秘，女王誓要揪出這個利用內幕消息興風作浪的幕後黑手。主角卻是Bridgerton一家九口，Violet早年喪偶，由長子Anthony繼承子爵之位，對下有三弟四妹。首季聚焦四妹亦即Violet長女Daphne跟公爵Simon，從邂逅時互看不順眼到發生感情及成為夫婦，還因為後者的童年陰影，堅決不留子嗣，一度影響婚姻生活為全劇主線。另外，首季已揭開Whistledown夫人其實是Featherington家族么女Penelope，她暗戀Violet的三子Colin，跟五妹Eloise卻是閨密。此劇也有別同類型劇集，雖以19世紀英國貴族為背景，角色種族卻多元，演王后和Simon的都是非裔演員，更有印度、亞洲人參演，完全突破貴族只有白人，黑人演員都要演奴隸或僕人的刻板印象。

第2季主線落在Anthony的選妻過程，上季他也佔戲不少，鍾情歌劇女伶Siena的他，礙於階級，分手告終。今季甫開場邂逅馬上英姿颯爽的神秘女孩Kate，後來才知她是王后欽點為「舞季鑽石」Edwina的同父異母家姐。Anthony曾目睹父親猝逝，以及母親誕下遺腹么弟時幾乎難產，年紀輕輕即背負家庭重擔的他，一直不相信婚姻存在真愛。他不聽母親勸告，要跟Edwina結婚，其實早已情傾Kate。後者偷聽Anthony與朋友談及婚姻的看法，認定他是浪蕩子，不贊成Edwina嫁給他。過程中兩人接觸愈多，卻愈發現對方吸引。

《傲慢與偏見》與《馴悍記》

珍奧斯丁原著的《傲慢與偏見》，給了此劇靈感鋪排角色與愛情；上季Daphne與Simon，一如《傲》中的Elizabeth與Mr Darcy，也是冤家開頭，Simon的公爵之位，又比Daphne的柏捷頓家族高一等。除了似Mr. Darcy，Simon也像韓劇典型的「霸道總裁」設定：富裕英俊，表面冷酷，其實專一深情。韓劇由過往《秘密花園》、《主君的太陽》、《大力女子都奉順》、《金秘書為何那樣》，到近期的《瘋狂愛上你》及《社內相親》，都有類近角色，而且不乏粉絲。原來除了亞洲，歐美觀衆也受落這類題材，然而對比現實生活，這種人物是否太過像童話？

第2季的Anthony也一如Simon，或者加了點莎劇《馴悍記》元素，同樣驕傲好勝。有一幕Daphne撞破Anthony幾乎與Kate親吻，驚悉哥哥對感情口不對心，以自身跟丈夫的經歷，力勸他要對己坦誠。對比上季衆多裸露場面，第2季明顯收斂，反而多了Anthony與Kate對彼此欲拒還迎的戲分，直到結局前的第7集兩人才終有牀戲。不少觀衆更投訴結局由求婚一下子跳到婚後半年，掠過了盛大婚禮，表示失望。

今季還有另一支線，王后一度誤會Eloise是Whistledown夫人，Eloise最終發現Penelope才是「真兇」，兩人因此絕交。Eloise追查過程中，認識了在印刷社工作的Theo，甚為投契，又交換了對新思潮的看法，雖然為免連累對方，Eloise決定終止友情；但抗拒社交舞會，不認為婚姻是女人事業的Eloise，說不定是未來劇情發展的異軍，而且她跟鍾情繪畫的二哥Benedict、三哥Colin，在第三四季的戲分，很大機會加重。