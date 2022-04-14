《金宵2》黃婉華塗黑面演外傭捱轟 第7集下架修正 無綫道歉：無意歧視

【明報專訊】無綫劇集《金宵大廈2》播出以來掀起網民熱烈討論，前晚播出第4個單元「姐姐（上）」，講述黃子雄與樊亦敏新聘菲籍外傭Louisa（黃婉華飾），之後發生連串離奇古怪事，氣氛恐怖。黃婉華外表、神情及舉動神似，說流利菲律賓語及帶菲腔的英語，令觀眾懷疑她真的是菲籍，贏得不少讚賞。不過黃婉華塗黑皮膚演外傭引爭議，有認為涉歧視及侮辱，事件去到國際層面，法新社亦有報道此事。無綫昨日將myTV SUPER的「姐姐（上）」下架，修正內容。無綫回應時強調，絕無意在任何節目表達不尊重或歧視任何國籍，向可能受影響人士致歉。

《金宵大廈2》前晚播第7集「姐姐（上）」，講述菲籍外傭Louisa（黃婉華飾）受聘於金宵大廈住戶吳乃強（黃子雄飾）及吳周小紅（樊亦敏飾），三人表面相處融洽，其實各有古怪。被吳太改名「Lulu」的Louisa眼神閃縮、情緒起伏大，又扮不會聽廣東話。吳氏夫婦不准Lulu踏足女兒房間；家中怪事頻生，遂安裝攝錄機偷拍Lulu，發現她房內藏有「血嘴布娃娃」及已成形的胚胎。其後Lulu解釋患有抑鬱症及夢遊，吳氏夫婦未有辭退，另有想法。

為角色學菲律賓話

黃婉華除外表、神情及舉動似外傭外，還能說流利菲律賓語及帶菲腔的英語，不少觀眾以為她真的是菲籍，讚她演得神似，甚至說她可以爭視后。32歲黃婉華於加拿大出世，兩度回流香港，2019年香港演藝學院戲劇學院畢業，多次獲得獎學金及其他獎項。黃婉華畢業後，曾參與舞台劇、電影，又擔任司儀、戲劇教育等工作。

黃婉華為演活菲籍外傭Louisa，花三四個月學習菲律賓話，「我一收到劇本就開始上網蒐集資料，聽不同國家的菲律賓人講英文時的口音，也找我的工人姐姐教我講」。監製葉鎮輝稱當初曾跟幾名演員試鏡，後來在演藝學院網頁見到黃婉華，直覺就是她，遂主動發電郵邀她演出，一度被誤當騙子，稱黃婉華放了很多心機在角色，有好反應是努力成果。

中菲演員Sabrina：有種族偏見

不過黃婉華塗黑皮膚扮外傭，在網上惹起爭議，中菲演員Sabrina Man在社交網轉發演員林景程上載黃婉華正塗黑皮膚化妝的視頻，她對鏡頭說：「變黑嘅過程。」Sabrina Man不滿，表示可以找真正菲律賓人演出，斥不應「塗色」及講假口音模仿菲律賓人，質疑牽涉種族膚色問題。Sabrina接受《明報》電話訪問時說：「膚色是自然天生，無需要為角色刻意模仿，也不要用來嘲笑。很多菲律賓人已融入香港社會，他們任職家傭勤力工作，劇集有侮辱和醜化成分，有種族偏見，最好應該由菲律賓籍演員演繹最恰當。」有菲律賓工人組織代表認為劇集對本地家傭有侮辱、歧視成分，反對該演員為角色刻意塗黑膚色。

任建峰斥落後 法新社報道事件

律師任建峰在社交媒體留言：「為何到了今時今日，還會有製作單位認為塗黑（Blackface）是恰當的，而且外界又會有人叫好？這不只是TVB的落後，其實香港本身都很落後吧。」事件還去到國際層面，法新社港台澳主管Jerome Taylor在Twitter轉發該事件帖文，及後法新社訪問國際移民聯盟主席Eni Lestari，表示事件對已經常面對歧視的家傭不尊重。

無綫稱黃婉華成功刻劃出角色

無綫就事件回應：「4月12日播出的《金宵大廈2》第7集，故事講述家庭傭工與僱主之間的情節，是一個以創意為基礎的劇集。戲中由女演員黃婉華飾演家庭傭工Louisa，她以專業和精湛的演技，成功刻劃出這個角色。無綫電視一直致力為觀眾提供優質的娛樂體驗，本台強調絕無意在任何節目中表達不尊重或歧視任何國籍，並向任何可能受此事影響之人士表達歉意。」無綫昨日將《金宵2》第7集「姐姐（上）」於myTV SUPER下架，據知是修正內容，稍後會重新上架。

娛樂組

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