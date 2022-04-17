陳浚霆助養兒童 受繼母顧紀筠啟發

【明報專訊】無綫節目《360 秒人生課堂》前晚播出第2集，演講嘉賓有「寄養之家」女主人Kaye Dong及前𡃁模郭玥彤（Celia K.），張慧儀、陳浚霆及應昌佑則擔任旁聽嘉賓。

張慧儀收養兒子後戒蒲

聽完Kaye Dong分享，陳浚霆自言助養多名小朋友，是受到繼母顧紀筠啟發，「十幾歲生日，媽咪（顧紀筠）送張類似收據給我，她說：『這個是你助養的小朋友。』我當時心諗：『生日仲要我畀錢？』直至有一年她帶我去甘肅探孤兒，跨越了整個山頭。那時我住得好近學校，但都會遲到，就反省點解會咁？發現原來媽咪好有智慧，令我體會到自己有幾幸福。」

張慧儀2005年在內地做義工，遇見時年兩歲的Hanson，因對方喊她一聲媽媽，決定收養他。張慧儀自言有了Hanson後，有很好的轉變，「以前我唔蒲瞓唔着，有小朋友後，我沒有去蒲的心。原來我不是自己想像中那樣，也有當好媽媽的潛質」。

Celia K.曾推出寫真集及拍電影《一路向西》、《喜愛夜蒲3》，婚後育有3名女兒。

女兒讚演得好 Celia K.感動

Celia K.回想被定型𡃁模的歲月面對不少壓力，受盡冷眼感難堪。不過有次女兒在電視見到她演出的電影，說覺得她做得好好，獲得一句如此肯定的讚賞，而且由女兒講出，她很感動，即使演藝生涯沒任何成就，家庭已經是她的最大成就。Celia K.近年在老公鼓勵下轉型做KOL，沒後悔曾踏上𡃁模之路，8年歷練，堅持與毅力成就了今天的她。

娛樂組