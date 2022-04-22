【開箱】《來自星星的你》 日版翻拍韓劇有形無神

【明報專訊】《藍海傳說》全智賢及《雖然是精神病都沒關係》金秀賢合演經典韓劇《來自星星的你》，2013年在SBS電視台首播，收視率高達28.1%，並於亞洲掀起「星星」熱潮。劇集推出至今，先後翻拍成菲律賓及泰國版，影視串流平台Prime Video早前宣布開拍日版，2月先在日本上架，香港觀眾最近亦有得睇。

日劇故事忠於原著

日版《來自星星的你》由松木創執導，關惠理香編劇，講述外星人東山滿（福士蒼汰飾）在地球生活400年，一直隱藏身分，終於等到回家機會，3個月後便可離開地球。此時東山滿遇上鄰居兼人氣女星笹原椿（山本美月飾），後者捲入一宗謀殺案，東山滿為保護她，充當女方經理人，繼而譜出戀曲。

日韓故事大致相同，僅是把韓劇的人物與背景「日本化」。《四分鐘的金盞菊》福士蒼汰與《友人戀愛》山本美月分別扮演日版都敏俊及千頌伊，原本由朴海鎮飾演的富二代李輝京，日版改名宇和島浩哉，由《教場》工藤阿須加飾演，劉仁娜飾演千頌伊好友兼情敵劉世美，日版名為辻雪乃，換上《教場2》福原遙扮演，至於謀害千頌伊的李載京則由《麒麟來了》今井翼飾演宇和島雅哉。

刪減劇情多不勝數

韓劇全季共分21集，日版只有10集，且每集長約45分鐘，相比韓版內容刪減一半，例如千頌伊好友洪福子的角色，日版完全消失，她為千頌伊解答戀愛及生活煩惱的重任，日版落在笹原椿胞弟大城卓朗（小沢林太郎飾）身上。另外，劉世美母親與兄長角色也被消失，後者在韓版佔戲頗重，負責調查女星被殺案，日版負責調查女星坂東麗子（木南晴夏飾）命案的警察，變成老差骨小野勝次（板尾創路飾）和新晉女警夏目忍（大友花戀飾）。

觀眾最重視的主角感情線，日版保留大部分經典情節，例如笹原椿半夜在家中拿着風筒唱歌，東山滿拍門投訴；笹原椿因要躲避傳媒追訪而跑進東山滿寓所；還有男女主角的「15秒對望」場面，日版原汁原味奉上。至於改動部分也不少，千頌伊與父親失聯多年，後者因為女兒受傷入院而重逢，日版是東山滿得悉笹原椿掛念父親，於是主動協助尋人，並安排父女相見。另外，都敏俊在博物館告知千頌伊他是外星人的秘密，自稱掛念400年前的髮簪女主人，日版改成東山滿為阻止宇和島雅哉搶走記錄罪證的USB手指，而被後者槍傷，笹原椿在家中看到滿身鮮血的東山滿，後者施展超能力，企圖嚇走女方。故事尾聲改動亦大，千頌伊得悉都敏俊不離開地球便會喪命，於是力勸對方離開，日版變成笹原椿提出分手，向東山滿訛稱要與青梅竹馬的宇和島浩哉結婚，二人更公開婚訊。結局笹原椿成為人氣作家，東山滿並非在眾目睽睽下現身，改於笹原椿家中出現。

女角欠缺巨星氣勢

相比之下，日版的時間軸跟韓版不同，相信是因為篇幅所限，話雖如此，日版也難言短小精悍。另一問題是日版刪除太多細節，令到內容變得單薄，《星星》大受歡迎，千頌伊的搞笑演出功不可沒，她缺乏生活常識，個性天真幼稚，常常弄出笑話，日版欠缺這個重要組成部分，山本美月氣質本已無法跟全智賢相提並論，前者毫無巨星氣勢，也無法演繹角色奄尖挑剔卻不惹人討厭的特質。

韓版其他看點包括都敏俊的超能力、千頌伊的時裝、炸雞配啤酒的地道飲食文化、南山塔的美景、雪地釣魚的玩意等，日版統統欠奉，僅出現和服、神社及杯麵等毫無新意的畫面，徒具其形而失去神髓，東山滿的超能力也粗糙，視覺效果未如理想。