木村拓哉扮教師收視跌 綾瀨遙新劇滿意度遜小芝風花

【明報專訊】日本電視台春季劇集陸續開播，Oricon網站昨日公布觀眾對新劇的滿意度調查結果，《魔女宅急便》小芝風花主演朝日台新劇《妖怪合租屋》第2季，滿意度爆冷稱冠，擊敗「日劇天后」綾瀨遙主演《前男友的遺書》及二宮和也的《救參家族》。由於調查期間，木村拓哉主演《邁向未來的倒數10秒》尚未開播，因此榜上無名。

文：蘇珮欣

春季日劇4月開播，Oricon率先公布新劇滿意度排行榜，小芝風花主演《妖怪合租屋2》以73分獲得冠軍。二宮和也與多部未華子合演TBS電視劇《救參家族》，雖然首播收視稱冠，觀眾滿意度卻以68分屈居第二位，季軍是朝日台警匪劇《特搜9》第5季，錄得64分，山下智久主演NHK新劇《正直不動產》位列第四，而「日劇天后」綾瀨遙主演富士「月9」劇《前男友的遺書》，滿意度僅得57分排名第五，口碑未如理想。

木村新劇未及上榜

至於排第6至10位劇集順序為江口德子主演《獨活女子的守則》第2季、向井理的漫改劇《網購美食宅幸福》、鈴鹿央士《CROSS TAIL~偵探教室~》、岡部大《白飯修行僧》及井桁弘惠《個性堅強的美女白川小姐》。

《妖怪合租屋》首季已於2020年推出，講述小芝風花與幾名妖怪住在同一屋簷下，她立志要活出自己風格的故事。今季講述一度離開「合租屋」的小芝，因緣際會下再次與妖怪同居的故事。觀眾大讚小芝表現搞笑，卻因深夜播放，電視台未有公布節目收視。不過，此劇早前落實開拍電影版，預計今年6月上映，估計劇集不乏捧場客。

由於滿意度排名只計算本月5日至11日首播的劇集，多齣新劇並未計算在內，包括日本「萬人迷」木村拓哉主演《邁向未來的倒數10秒》、高橋一生與柴咲幸合演《Invisible：懸案未決》、上野樹里與田中圭的《是可持續的戀愛嗎？》，以及道枝駿佑的《金田一少年事件簿》等，相信下周排名將會出現明顯變動。

為教拳擊兼任代課

本月14日首播的木村新劇《邁向未來的倒數10秒》，前晚播出第2集，收視率由上集11.8%，跌至今集10.5%。故事講到木村決定帶領松葉台高中拳擊部學生參加校際比賽，校長卻指木村並非該校教職員，違反校規而要求他辭任教練。木村透露自己曾任職教師，為了亡妻轉行經營串燒店，卻因疫情而倒閉，他才兼職薄餅速遞員。剛巧經濟科女教師放產假，木村有機會擔任代課老師，使其教練工作得以繼續。

另一方面，《今際之國的有栖》土屋太鳳主演、改編自同名漫畫的富士台新劇《麻煩一族》前晚首播，錄得7.3%收視，成績只算一般。新劇講述土屋太鳳出身普通家庭，某日嫁入豪門，與丈夫一起面對嚴厲家規和複雜人際關係的故事。