【開箱】《珍饈記》 彌補《尚食》甜度不足的番外篇

何瑞賢（左）跟王星越（右）的甜蜜互動，正好彌補《尚食》主角許凱和吳謹言談情戲的不足。

【明報專訊】內地古裝劇《尚食》叫好叫座，若嫌明朝宮廷同室操戈的劇情過於沉重，沖淡了許凱和吳謹言談情說愛的甜度，製作人于正另備選擇，架空歷史的《珍饈記》同樣以後宮美食為主題，並再次起用《尚食》演員何瑞賢、劉敏及王東等演出，男女主角在宮中談談情吃吃飯，輕輕鬆鬆又一集，故事雖與《尚食》無關，亦可視為外傳收看。

魚翅粉絲各有所好

《珍饈記》全季共分16集，剛於4月7日在內地影視串流平台「B站」（bilibili）上架，香港觀眾可於Disney+收看。相比《尚食》的劇情嚴謹、製作精良，無論戲服、布景、道具都看得出的精雕細琢，《珍饈記》雖是簡化版本，但不等如簡陋，正如魚翅粉絲，各有所好。

《珍饈記》講述年輕廚娘立志成為「天下第一御廚」，直至入宮邂逅太子，最後愛情事業兩得意的故事。在《尚食》扮演吳謹言宮中閨密「殷紫萍」的何瑞賢，終於《珍饈記》擔正主角「凌小小」，編劇刻意延續《尚食》結局劇情，出身寒微的殷紫萍因賑災有功，獲太后封為尚食局的最高領導人，但她為追求烹調的更高境界，決定放棄高官厚祿，重返民間修煉廚藝。

而在《珍饈記》開首，凌小小擔任平民酒樓的主廚，能煮珍饈百味，就連掌櫃亦讚不絕口，《尚食》觀眾看罷，自然心神領會。凌小小為了達成「天下第一御廚」夢想，決定離開酒樓，參加後宮遴選，憑藉一道看似簡單卻技巧高超的「蔥花炒雞蛋」，成功入主珍饈房，贏得為太子烹調御膳的機會。

透過美食解決難題

截稿前為止，《珍饈記》上架6集，凌小小憑藉天賦廚藝，加上天資聰敏，面對王后（劉敏飾）、李貴妃（錘娜麗莎飾）、太子弟弟晉王（馮滿飾）等八方挑戰，總是化險為夷，透過不同美食，解決各種難題，過程輕鬆愉快，令人有追看下去的衝動，歸功於于正徒弟亞南的劇本實在出色，觀眾看着主角「小兵立大功」，正好把疫情下的鬱悶和愁緒暫且拋諸腦後。

例如在第4集，扮演珍饈房廚娘「明媚」的臧洪娜妒忌凌小小獨得太子寵愛，於是偷走後者為皇帝炮製的蟹黃湯，望她從此失寵，最後她想到以蛋白代替蟹黃，騙過大部分出席宴會的君臣，後來把戲遭識穿，凌小小坦承欺君，解釋此舉是為皇帝健康着想，因為蟹黃肥膩，不宜多吃，然後連消帶打，揭破明媚陰謀，令人拍案叫絕。

媲美《舌尖上的中國》

何瑞賢飾演聰慧善良的凌小小，偶遇《周生如故》王星越扮演太子朱壽奎，他由賞識凌小小廚藝開始，一直默默守護身旁，不知不覺愛上她。有趣的是，由太子侍從到珍饈房廚娘都看穿主子心意，唯獨凌小小專注烹飪，絲毫不覺「過電」，且看餘下10集劇情，太子怎樣贏得芳心。

《尚食》跟《珍饈記》同樣以宮廷美食為賣點，何瑞賢下廚的鏡頭，總把食材拍得閃閃發光，吸引力媲美《舌尖上的中國》，令人隔着屏幕仍垂涎三尺，例如第3集講述晉王兄弟為了刁難太子，要求他為二人奉上兩道材料相同但味道各異的美食，太子求教凌小小，她想到以辣椒水浸泡紫砂壺，盛載鰂魚肚羹自有獨特辣味，至於沒泡辣椒水的另一壺湯，自然只有魚鮮味道，讓晉王兄弟甘拜下風。