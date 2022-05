預告片現《大紀元》報紙箱及宣傳標語 《奇異博士2》涉辱華 內地無映期

next

【明報專訊】Marvel超級英雄片《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness)將於5月4日在港上映,從網上發放最新預告片段可見,畫面出現有法輪功背景的《大紀元時報》黃色報紙箱及宣傳標語,此舉觸動內地網民神經,認為有辱華之嫌,「漫威(Marvel)這輩子應該是都別想進大陸了吧」。事實上,《尚氣與十環幫傳奇》與《永恆族》過去亦曾被指辱華而遭內地禁映。

《奇異博士2:失控多元宇宙》上映在即,導演森雷米(Sam Raimi)帶領主角「奇異博士」班尼狄甘柏貝治(Benedict Cumberbatch)、「紅女巫」伊莉莎伯奧遜(Elizabeth Olsen)及「阿王」黃凱旋(Benedict Wong)等出席柏林和倫敦首映禮,前日再在拉斯維加斯舉行CinemaCon影視博覽上,率先放映首20分鐘片段,落力為新片造勢。

首周末票房料收11.7億

迪士尼高層Tony Chambers在放映片段前,先公布《奇異博士2》美國預售情况,截至前日為止,票房已達4200萬美元(約3.2億港元),由此推算新片首周末料收1.5億美元(約11.7億港元),雖然跟去年底上映《蜘蛛俠:不戰無歸》同期收逾2.53億美元(約19.7億港元)猶有一段距離,但以疫下市道來說,可謂相當理想。

《奇異博士2》上映前夕,網上流傳最新預告片,有眼利的網民發現其中一幕講述奇異博士跟蘇芝奧高美絲(Xochitl Gomez)扮演超級英雄「美國小姐」(America Chavez),合力對付奸角章魚怪(Gargantos)期間,畫面左下角出現《大紀元時報》黃色報紙箱,旁邊清楚可見印有宣傳標語「歷史巨變在眼前,指路真相大紀元」。由於該報由法輪功學員在美國創辦,惹起內地網民不滿,紛紛透過微博留言鬧爆「漫威(Marvel)這輩子應該是都別想進大陸了吧」、「奇異博士算是沒了,或者說漫威電影以後在國內都沒了」。

事實上,內地至今仍未公布《奇異博士2》映期,加上「大紀元事件」,恐怕跟Marvel前作如《尚氣與十環幫傳奇》及《永恆族》一樣上映無期。《尚氣》疑因梁朝偉扮演主角父親「文武」,漫畫角色原名「滿大人」性格邪惡,加上戲中巴士司機制服印有「8964」編號,因此被指辱華;《永恆族》導演趙婷亦曾被指發表批評內地的言論。

首20分鐘片段曝光

《奇異博士2》前日在CinemaCon率先播放電影首20分鐘片段,據現場觀眾轉述內容,故事首先出現白鬢束辮、來自「捍衛者聯盟」的另一版本奇異博士,跟擁有穿越時空能力的新角色「美國小姐」攜手對付怪物,奇異博士為了阻止怪物吸取美國小姐的異能而受傷,在迫不得已下,先行把她的超能力轉化為己用,並說「你的犧牲不會白費」,然後奇異博士驚醒過來,發現只是一場夢。

然後鏡頭一轉,奇異博士出席前女友麗素麥雅當絲(Rachel McAdams)婚禮,後者跟他說:「我可以尊重你,但不會愛你。」說罷街外人聲沸騰,原來章魚怪現身施襲,奇異博士率領阿王及美國小姐迎戰,結果當然邪不勝正。

這時候,奇異博士推測夢中出現的美國小姐,如何來到現實世界?終於明白這跟《蜘蛛俠:不戰無歸》結局有關,多重宇宙的大門已經打開,奇異博士為了破解當中奧秘,於是找上同樣擅長魔法的「紅女巫」溫黛,後者剛巧亦做了噩夢,重遇《溫黛與幻視》劇中失去的雙胞胎,令她心疼又難過,埋下角色即將「黑化」的後果。