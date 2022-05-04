Tyson Yoshi豪宅無綫節目曝光 女友於主人房影性感照 被指欠尊重

Christy曾在IG貼出的性感自拍照（左圖），被發現跟節目介紹主人房內的鏡子（右圖）十分相似。

【明報專訊】一直被指是富二代的Tyson Yoshi，家住港島南區價值6000萬海景豪宅，過往不時在家中露台自拍，「Tyson Yoshi有錢」一度成網上熱門搜尋。早前有網民發現他的家居曝光，去年播出的無綫節目《家居．築則》曾介紹南區一豪宅裝修，室內設計與藝術品擺設，跟Tyson Yoshi在家中自拍的背景相似。屋主沒有現身節目，由設計師向主持講解，並介紹屋主夫婦跟成年子女同住，兒子從事音樂創作。

家人同意 無權話事

正在英國開巡迴演唱會的Tyson Yoshi，知道家居出現在節目被發現後，在社交平台限時動態留言表示不滿，並承認節目的豪宅是其住所，他說：「其實個節目係我去咗台灣嘅時候拍嘅，原本佢（設計師）仲問可唔可以開我名，我拒絕了。設計師係咁𧨾我屋企人拍，其實我係極度反感佢去拍呢個節目，但係又唔輪到我話事，因為佢𧨾掂咗我屋企人，我估個設計師想透過節目出名，已經唔係第一次因為呢個設計師而引起私隱問題，都幾無奈。」

Christy曾清空IG照片

節目除令Tyson Yoshi屋企曝光外，網民發現介紹主人房時，佈置跟Tyson Yoshi女友Christy在Instagram（IG）其中一張性感自拍照相似。穿性感睡衣的Christy對鏡自拍，跟在主人房的鏡子十分相似，有網民稱在男友父母房間，做出這行為有欠尊重。

Christy昨日曾一度將IG的照片清空，上載一個新帖文，貼出黑貓照，附一個遮嘴笑的表情圖案，並在限時動態上載女Rapper Luna Is A Bep歌曲《我想行開下》。之後IG所有相片又再重現。

娛樂組