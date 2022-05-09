吳業坤突宣布「結婚了」 疑娶日本女演員 婚照指甲耳朵泄密

【明報專訊】透過無綫選秀節目《超級巨聲2》入行的32歲吳業坤（坤哥），前晚突然在社交網宣布：「小弟結婚了！」但對太太身分保密，稱希望留點空間「讓她低調做我背後強大後盾的吳太」。不過「吳太」身分在坤哥公布喜訊後一小時後已被網民火速起底，疑是27歲日本女演員濱口愛子（Aiko Hamaguchi），翻查後者社交網，本月1日公布已婚，雖然以花形圖案遮蓋婚照中的新郎樣貌，但網民發現新郎耳骨上的癦位置跟坤哥相似。濱口愛子透露婚後會到海外生活，又讚丈夫經常令她笑，今後會互相扶持。

吳業坤（坤哥）月前赴日本，並在當地慶祝32歲生日。前晚突然在社交網自爆已結婚，並上載與太太合照，但只見吳太一頭長髮、身形纖瘦的背面，坤哥則一臉情深望着太太，還有他們各拿着四葉草的另一照片。坤哥寫道：「想簡單地同大家講一聲，小弟結婚了！感覺好微妙，一直都覺得自己仲係小朋友咁，唔知道幾時先叫大人，可能調番轉要畀佢照顧番，但往後嘅日子，我會努力去守護，現在的我好幸福，謝謝大家一直以來嘅愛護及包容。接下來請繼續多多指教，最後，暫時關於她的事情都想留一點空間，日後再介紹給大家認識，謝謝大家！」

主持馬評節目 稱將移居海外

坤哥其後透過經理人公司回覆傳媒：「多謝各位記者朋友的祝福，收到晒！小男孩今日長大成為幸福人夫，往後會用男人方式向前進發，努力工作照顧好家庭，也衷心希望記者朋友能給予太太空間，讓她低調做我背後強大後盾的吳太。」

坤哥想保密太太的身分，但只維持一小時，吳太火速被網民起底。據報坤哥太太疑是現年27歲、樣子清純甜美的日本女演員濱口愛子。根據網上資料，愛子畢業於立命館大學，曾是新聞之花。近年除演戲外，亦主持馬評節目。她5月1日在社交網宣布已婚，透露將移居海外，4月底已離開經理人公司。她談到丈夫時說：「跟一直經常令我笑，很開心的伴侶一起，從今開始在身邊互相支持，想和他一直生活。最後想跟一直支持我的人說：每一位溫暖的心令我很開心，令我每日都可以努力工作。」

被指本周回港 否認奉子成婚

愛子以花花emoji遮去照片中新婚丈夫樣子，網民發現男方外形與坤哥極相似，兩人耳骨上的癦位置及大小也相同。愛子的指甲在兩人發放的照片也一樣，她穿過的裙子跟照片中坤哥太太身穿的亦一樣，加上兩人結婚日子脗合，相信愛子就是「吳太」。有報道指坤哥2019年邂逅愛子，兩人當時和友人一起唱K。日本傳媒亦報道愛子與香港歌手結婚的消息，而愛子的社交網於坤哥公布婚訊後兩小時，已由公開轉為私人帳號。據悉坤哥仍身在日本，有指他本周回港，未知太太會否同行。他前年在屯門置業，相信兩人會搬入愛巢。由於坤哥在母親節前夕公布婚訊，惹來奉子成婚揣測，據稱坤哥已向朋友否認。

高層樂易玲恭喜坤哥

無綫高層樂易玲在社交網發文恭喜坤哥，回想多年來兩人在工作上的點滴，如幫坤哥搵唱片公司、揀戰衣出席頒獎禮、搞紅館演唱會等，一起經歷很多個第一次。樂易玲看着坤哥走進人生迷惘期，想要學習獨自面對，然後用18日完成「東海道53次」，這份決心和毅力，令她第一次感覺到坤哥大個仔了。她說：「今（前）日，大個仔咗嘅坤哥走進佢人生另一新階段， 當然要為佢開香檳慶祝！恭喜恭喜！」她稱終於可以大聲講坤哥結婚喇！祝他們百年好合永結同心！

娛樂組