最上鏡小姐Cherry獲「民選最Like肥美人」 「翻版欣宜」劉子晴擊敗大熱膺總冠軍

呀肥（左圖）力壓大熱丁丁及奪兩獎的Cherry，奪得《肥美人》總冠軍。

【明報專訊】ViuTV選美真人騷《肥美人》前晚舉行總決賽，8強參賽者施展渾身解數爭奪總冠軍，「翻版欣宜」劉子晴（呀肥）擊敗大熱丁珮筠（丁丁）及翁芷園（Cherry）勝出，獲5萬元獎金。宣布呀肥是總冠軍時，她露出難以置信表情，接受評判張繼聰為她戴上后冠。Cherry繼奪得最上鏡小姐後，再下一城膺「民選最Like肥美人」。

《肥美人》早前在決賽選出8強佳麗，包括翁芷園（Cherry）、陳婉儀（阿Bui）、蔡茵茵（肥肥茵）、陳曦雯（Heyman）、容承宜（容小姐）、劉子晴（呀肥）、何綺婷（綺夢）及丁珮筠（丁丁），前晚舉行總決賽。一開場她們以女團「Cal8rie」唱出團歌《標準偏離》，炒熱全場氣氛。隨即頒發「民選最Like肥美人」，由Cherry奪得。評判團由阮小儀、張繼聰、許廷鏗、肥仔（梁業）、Rock Sir及CM組成，張繼聰讚參賽者每名都好出眾，最重要享受演出發放能量；許廷鏗說想看她們展現魅力。

施展渾身解數演出

8強在個人表演環節傾盡全力，有跳唱、有自彈自唱、亦有跳舞融入戲劇，同時有獻唱原創歌曲等。呀肥與舞蹈員朋友跳唱原創歌《Beautiful Me》，展現自信。演出後，她說：「由比賽前到現在企上台，一直搵緊屬於自己的美，有人會問我邊忽靚？此刻在這個舞台，我想用這首歌話畀你哋知，我終於搵到我有幾靚、有幾索。」

阿Bui以太空人打扮唱許冠傑《最緊要好玩》，盡現可愛一面；容小姐曬超班歌唱技巧，獲評判讚賞。綺夢與男舞蹈員跳辣身，還上演一幕咀嘴戲；丁丁壓軸表演跳唱盧瀚霆的《一所懸命》，被Rock Sir讚改編了舞步，看得舒服。

在小組跳舞Battle時，參賽者分成兩人一組或四人一組，跳唱多首經典快歌《Monica》、《小心女人》、《重口味》和《隆重登場》等，最後8名佳麗表演鄭欣宜的《@princejoyce》，成全晚高潮。

呀肥笑言跟參賽者平分獎金

總決賽沒有設三甲，只設全場總冠軍，由張繼聰及許廷鏗負責頒獎，最後由呀肥奪冠，得悉獲獎一刻，她露出難以置信表情。張繼聰幫呀肥戴后冠時，不慎夾到對方頭髮，顯得有點論盡，場面搞笑。

總冠軍除有后冠及權杖，還有5萬元獎金，呀肥講得獎感言時透露多謝一班舞蹈員朋友，為她染髮，改了隊名彩虹戰隊。呀肥好多謝所有支持她的朋友，以及一眾評判，並笑言：「啱啱喺後台講，如果我拎到5萬蚊，要分8個人（參賽者），大鑊喇，今鋪。」

娛樂組