讚愛徒進步神速有舞台魅力 恩師陳倩妮盼曾比特進軍紅館

【明報專訊】28歲的曾比特（Mike）在《聲生不息》一鳴驚人，標誌性爆炸頭外，還有一把靚聲，微博的粉絲不斷增加，現已達29萬。內地網民對Mike的稱讚，由「好可愛」到欣賞他的歌聲，特別是他跟林子祥合唱《單車》令人感動，獲一致好評，人氣急升。曾比特背後有個很重要的女人，是他的歌唱老師陳倩妮（倩老師）、他口中的「倩倩母親」。每次出騷前，倩老師都跟他練歌，是幕後軍師。Mike曾表示若沒有這恩師，自己連歌都不會唱。倩老師對此非常感動，讚愛徒尊師重道，看好他能成為陳奕迅（Eason）接班人。

記者：陳釗

Mike在《聲生不息》的演出獲讚賞，倩老師感到開心，透露即使Mike身在內地，亦一直透過Zoom上堂，並一起商討策略，為演出備戰。她大爆：「Mike唱《單車》前有壓力，一來Eason唱得太深入民心，二來跟前輩林子祥合作，加上他自身背景，未試過爸爸在身邊的感覺，所以歌詞的內容，有時拿揑不到，我除了幫他分析，還會跟他為演戲部分訓練。」她稱Mike在唱歌方面是勤力學生，過往參加比賽、演出、錄新歌，也會上堂一起傾「攻略」。今次他到內地參加《聲生不息》，每次綵排及節目後也會將演出片段傳給她看，再一起討論。

睇愛徒演出感動到喊

倩老師說：「真心，我覺得佢在《聲生不息》表現得好好，佢係企上台就活嘅人，全程投入、享受，所有我哋準備好嘅都全部做到，還加了一份舞台魅力。好感動！我真係睇到喊！他享受舞台演出好緊要，進入自己嘅世界，觀眾自然被牽引。」

相伴15年 情同母子

倩老師與Mike師徒感情要好，她稱情同母子，Mike在13歲時便跟她學唱歌，15年來陪着對方成長。對於Mike說沒有她，連歌都不會唱。倩老師很感動，「我們師徒間的承諾，第一個已經達成，我叫他好似別人多謝Paco（黃柏高）咁多謝我，竟然成真，當刻激動爆喊。另一個就是，我說要在紅館看他演唱會，仲要坐第一行觀眾席。Mike很尊師重道，呢個年代實在難得」。在老師心中，Mike是個單純的學生，好集中唱歌，有天分之餘，後天也很努力，經常吸收不同的音樂元素，從《造星II》到《聲生不息》，見對方進步愈來愈大，尤其情感方面收放自如，但仍要努力改善懶音，她笑說：「早幾年我跟他講笑，『你會是陳奕迅接班人』，當時他還未參加《造星II》，他回應『當然啦』。他把口就認叻，其實自知仲有好多不足之處。」

籲家長不要逼子女學唱歌

時下有不少音樂真人騷，倩老師稱多了家長帶小朋來學唱歌，似成為風氣，但她想告訴大家，學唱歌不是為了做歌星和發明星夢，要視為一個興趣，唱歌就是很輕鬆、純粹、開心而簡單的事情，被家長逼就不好了。

曾比特視網民負評為學成長機會

曾比特參與《聲生不息》給內地觀眾帶來新鮮感，他曾參加《全民造星II》獲第8名，觀眾會記得他初時的天然曲髮跟現在的爆炸頭有很大分別，他獲環球唱片垂青，簽約成為歌手，出道首支單曲《我不如》便展現了穩紮而富層次的唱功，突破了新人水平。他入行的心願是可以擁有自己的個人專輯，在出道第二年終於達成願望。

曾比特獲內地網民激賞，但也惹來香港網民負評，對他稱IG帳號被hack，照片被清空惹質疑，見他活躍於「小紅書」也受非議。曾比特對網上的言論抱平常心面對，稱對任何評論也是學習與令自己成長的機會，不變的是每次演出也希望做到最好。