影壇「一代奸人」沈威離世 享年71歲 憑《省港旗兵》奪金像獎最佳男配角

沈威（左起）1990年自編、自導、自演電影《江湖最後一個大佬》，戲中午馬與吳孟達已相繼離世。（資料圖片）

【明報專訊】憑《省港旗兵》奪香港電影金像獎「最佳男配角」的資深演員沈威，6月9日在廣華醫院離世，享年71歲。好友邵音音與楊毅證實死訊，前者稱沈威意志力強，撐到現在真的不簡單，希望他一路好走。楊毅稱沈威走得安詳。沈威的身後事由「榕光社」辦理，該社永遠榮譽會長陳德森表示明天（13日）跟沈威女兒及香港演藝人協會秘書開會後才決定喪禮事宜。香港演藝人協會向會員發放沈威死訊，「願沈威前輩安息，一路好走。沈威之後事喪禮安排，稍後有進一步消息，再通知各會員」。

1951年出生的沈威在1970年代加入影壇，1985憑《省港旗兵》飾演阿泰一角奪得金像獎最佳男配角為人認識，戲中一幕他被綁在淋滿汽油的車廂內，導演麥當雄假戲真做，在沈威不知情和毫無準備下突然點火，令他險些喪命火海。沈威因此跟麥當雄爭執，即使攞獎也沒多謝對方，兩人亦再沒合作。

沈威參演逾百部電影，包括《省港旗兵》、《尖東梟雄》、《求愛反斗星》、《魔翡翠》、《省港風雲》、《至尊無上》、《江湖最後一個大佬》及《奸人世家》等，由於多演奸角，被觀眾形容「奸到出汁」，封為「一代奸人」。

暴打王祖賢令影迷留深刻印象

1986年上映的電影《義蓋雲天》，沈威飾演「蛇頭」一角，有幕他向偷渡來港的王祖賢施暴戲分，令很多影迷留下深刻印象；當年王祖賢才19歲，戲中沈威向她拳打腳踢，強迫紋身兼強姦她，畫面震撼。

參演10多部無綫劇 轉內地發展

沈威1990年自編、自導、自演電影《江湖最後一個大佬》，找來當時還未走紅的周星馳演出，還有午馬及吳孟達，可惜反應一般。1994年至1998年，沈威加入無綫電視，參演過10多部劇集，包括《壹號皇庭III》、《刀馬旦》、《笑傲江湖》、《新上海灘》 及《大鬧廣昌隆》等，之後轉往內地發展。

3年前因肺炎一度陷入昏迷

2019年4月，沈威在北京因肺炎及呼吸系統衰竭致器官功能受損，一度陷入昏迷，被送往當地醫院深切治療部接受治療，最終慢慢蘇醒，當時香港演藝人協會派人北上了解，並協助送沈威返港。沈威返港後在「榕光社」幫助下養病，沒再北上工作，去年播出的內地劇《布局》是2017年拍攝，亦成為沈威的遺作。

娛樂組