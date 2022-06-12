【開箱】《金田一少年事件簿》 30年一場集體回憶

【明報專訊】NTV電視台為紀念日本漫畫《金田一少年事件簿》面世30周年，再度開拍真人版電視劇，換上《被擦掉的初戀》主角兼男團浪花男子19歲成員道枝駿佑接棒演金田一。新版《金田一》早於4月24日首播，至今推出6集，香港觀眾可於影視串流平台Disney+收看，但並非與日本同步播放，至今只有兩集上架，逢周三更新集數。

第五代金田一

經典推理日劇《金田一少年事件簿》改編自全球銷量超過一億冊的同名漫畫，講述傳奇私家偵探金田一耕助的外孫金田一一，是個擁有優秀推理能力的高中生，解決多宗奇案。日本男團Kinki Kids成員堂本剛、嵐的松本潤、KAT-TUN的龜梨和也，以及Hey!Say!JUMP的山田涼介先後扮演同名角色，道枝駿佑已是第五代。《繼母與女兒的藍調》上白石萌歌與《絕對零度4》澤村一樹，新版分別扮演阿一的青梅竹馬好友七瀨美雪和刑警劍持勇。

新版《金田一少年事件簿》全劇共分10集，收錄多個單元故事，包括校園七不思議殺人事件、聖戀島殺人事件、白蛇酒藏殺人事件、廁所的花子殺人事件，以及金田一少年的殺人事件等，尤以前者最為人熟悉，早在第一代日劇《金田一》已曾出現，新版更以此打頭陣。

兇手本性善良

校園七不思議殺人事件講述金田一一（道枝駿佑飾）就讀的不動高中，傳說校園曾發生七宗不可思議事件，七瀬美雪（上白石萌歌飾）加入推理研究社，決定調查這個謎團，其間阿一與美雪從遠處看見研究社師姊櫻樹（大友花戀飾）在生物科課室上吊，身旁出現一個戴面具的神秘人，當阿一等人趕赴現場，發現課室反鎖，打開後竟空無一人。

櫻樹屍體隔日才於課室出現，刑警劍持勇（澤村一樹飾）接手調查，接着校園再有人遇害，就連美雪也被襲擊，阿一賭上爺爺金田一耕助的名義，誓要解開這宗離奇密室殺人事件。經過抽絲剝繭，終於揭開謎團，兇手原來是生物科老師，他為掩飾不動高中多年前發生的致命地盤工業意外，刻意編造七不思議事件，還殺害一名女學生。

劇中每宗殺人案，背後總有一個悲傷故事，兇手本性善良，因被逼害才設局殺人，例如在聖戀島殺人事件中，幾名前往島上度假的醫生，擅自替病人使用新藥，導致他們出現嚴重副作用致死，遺屬於是在島上設局，藉機向醫生報仇；廁所的花子殺人事件講述幾名藝術大學學生，偶遇前往民宿度假的阿一、七瀨美雪及佐木龍太（岩崎大昇飾），眾人一同前往鬼屋探險，其中一名大學生被殺，經過阿一調查，得悉死者因欺騙同學胞妹感情，才遭報復殺害。白蛇酒藏殺人事件則是三兄弟協助父親經營酒莊，父打算由二子繼承，惹來長子不滿並殺害二弟，幺兒目擊兄長惡行，相隔多年回來替二哥報仇。

主角性格大變

新版《金田一少年事件簿》把人物性格大幅改動，原著的阿一好色又有正義感，迷戀美雪的美好身材，可是道枝駿佑並不好色，變成貪吃又膽小的高中生，跟貼近原著的第一代主角堂本剛呈現兩種不同風格。事實上，道枝駿佑形象較可愛，改變無可厚非。至於上白石萌歌，先不評論身形問題，重點是美雪變成「花癡少女」，反過來迷戀阿一，在第2及3集中，她為男方準備大量零食及遊戲，得悉自己無意間幫助阿一破解謎團後，還暗自甜笑。

《金田一少年事件簿》最大賣點是推理過程，可是劇集已第五度重拍，漫畫也推出30年，所有謎底早已公開，觀眾難在破案過程中找到樂趣。隨着時代轉變，科技發展一日千里，從前阿一借用佐木龍太的手提攝錄機片段，翻查證據找出兇手，新版佐木使用智能手機，第6集阿一打算翻看片段，明明可叫佐木發送給他，但他卻親身前往睇片，編劇此舉實在「離地」。新版《金田一》只能視作集體回憶，聽到熟悉的劇集配樂，加上經典對白「我賭上爺爺的名字，一定會找出兇手」和「所有的謎底已經解開」，粉絲可以已經收貨。