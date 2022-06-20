《盜火線2》小說倘開拍 阿爾柏仙奴點名添密菲演前傳

【明報專訊】《邁阿密風暴》米高曼（Michael Mann）執導的《盜火線》（Heat），撮合了兩大巨星羅拔狄尼路（Robert De Niro）及阿爾柏仙奴（Al Pacino）從影以來首次同場演出，早成經典，適逢上映25周年，4K修復版將於8月在美國上映，兩人日前現身紐約Tribeca電影節宣傳，並出席了座談會；對於米高曼推出了《盜火線》前傳及續集小說，被問及到底誰可演警察Vincent的年輕版，阿爾即點名推薦《沙丘瀚戰》添密菲沙洛米（Timothee Chalamet），讚他外形演技俱佳，現場觀衆隨即鼓掌歡呼。

《盜火線》1995年上映，全球收超過1.87億美元，叫座亦叫好；原定25周年時舉行慶祝活動，受疫情影響延至今年，加上將推出4K修復版，日前率先在Tribeca電影節放映，男主角羅拔狄尼路及阿爾柏仙奴聯同監製艾特林森（Art Linson）現身。

導演米高曼原定到場，卻臨時確診新冠病毒，所以只能透過預錄片段跟在場觀衆打招呼；並給數百粉絲帶來驚喜，送上他撰寫的《盜火線2》（Heat 2）小說，據悉是有關片中探長Vincent Hanna（阿爾柏仙奴飾）及大賊Neil McCauley（羅拔狄尼路飾）的前傳，交代兩人的背景，以及電影結束後尚存角色的續集故事。現場座談會主持人問及如果小說搬上大銀幕，到底可由誰飾演Vincent年輕版，相對羅拔狄尼路沉默不語，阿爾柏仙奴高聲表示，「添密菲沙洛米！他是很精彩的演員，而且外形又好」。現場觀衆聞言掌聲雷動，並夾雜歡呼聲。事實上，觀衆反應熱烈，不時高喊片中金句，包括阿爾審問漢克阿沙里亞（Hank Azaria）的角色Alan時突然大聲叫喊：「因為她屁股很漂亮，你連頭都鑽進去了。」據悉漢克年前受訪提到當日拍這場戲時，阿爾忽然提高聲量念出對白，漢克完全被嚇倒，稱是真實反應；主持人重提此事，阿爾笑言：「我也不知道是如何發生的。」

羅拔笑稱為準備角色 搶劫銀行

主持人又問阿爾柏仙奴和羅拔狄尼路有否為警匪兩角色蒐集資料好好準備，在座談會一直較沉默的羅拔忽然聳聳肩說：「我搶劫了幾間銀行。」令全場捧腹。他其後提到與阿爾同場的對手戲，講述兩人一兵一賊勢不兩立，卻互相欣賞，羅拔表示兩人當時沒綵排，埋位就演。阿爾大讚拍檔是好對手，「我經常跟人說，你跟羅拔一起演出總可隨意發揮，無論你做什麽，他都在聽，然後給予反應及有所聯繫」。其後兩人又讚導演米高曼注重細節，拍出實感。

《盜火線》講述大賊Neil帶領各有所長的同黨犯案，心狠手辣而手法利落，卻在一次行動中，新來的拍檔誤傷保安，留下了線索給洛杉磯刑警Vincent追查。Neil原想最後一次搶劫銀行便金盆洗手，卻遭叛徒出賣。除了阿爾柏仙奴和羅拔狄尼路外，《盜火線》還有金像影帝莊威（Jon Voight）、《壯志凌雲》韋基馬（Val Kilmer）、《亡命追兇》艾絲莉茱迪（Ashley Judd）等主演；當年剛拍完《這個殺手不太冷》沒多久的妮坦莉寶雯（Natalie Portman），則在片中飾演阿爾柏仙奴的繼女。