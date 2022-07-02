梁思浩重返無綫主持《通靈之王》

【明報專訊】梁思浩2004年離巢無綫，曾傳被列入黑名單。近年他跟無綫破冰，並獲邀參與新節目。他日前在社交網上載站在將軍澳電視城外的照片，留言：「18年後的終極緣分2.0，18年前離開這個門口，我的身分是一個演員；18年後回來這個門口，我的身分是一個監製兼主持人，多謝我經理人讓我圓夢。」他重返無綫開心跟舊同事相聚，談天說地，好有回家的感覺。

參賽者龐景峰透過功夫感應靈界

梁思浩主持的新節目《通靈之王》下周三（7月6日）在翡翠台首播，跟兩名拍檔王嘉慧及伍韻婷合作。節目以通靈比賽為主題，15名來自不同流派的「通靈專家」，通過製作組各項看似簡單但難度頗高的「神秘關卡」，讓觀眾透過節目進入靈異、奇情及超乎想像的世界。製作組還請來玄學家李居明、麥玲玲、周漢明、茅山派符籙顧問簡信回、奇門遁甲玄學顧問張芯薰，以及西洋魔法顧問Jessica，為節目提供中西玄學等相關專業知識。

製作組昨日公開15名參賽者資料，當中有錢小豪與郭秀雲的32歲兒子龐景峰，他出生武術世家，自幼習武，曾演出不少武術電影。原以為「功夫」與「通靈」風馬牛不相及，龐景峰則聲稱可透過功夫感應靈界。另一名受注目的是社交網有逾20萬追蹤者、自稱精通「中西玄學」的C姐。C姐能夠透過電話號碼測命，自信爆棚，不止一次向鏡頭表示「誓要做麥玲玲接班人」，令梁思浩大表佩服。「靈魂談判師」Depp與「女巫公主」慧慧亦聲稱擁有與靈魂直接溝通的能力。

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