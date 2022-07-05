經典著作拍成電影劇集 倪匡曾演衛斯理

【明報專訊】倪匡生前的經典著作如《衛斯理》、《原振俠》及《女黑俠木蘭花》系列大受歡迎，其中「衛斯理」更是讀者耳熟能詳的人物，曾多次被改編拍成電影及電視劇。首次搬上大銀幕是1986年由周潤發、錢小豪主演的《原振俠與衛斯理》，前者飾演衛斯理，後者演原振俠，倪匡亦客串，錄得逾千萬元票房。

許冠傑劉德華余文樂演過衛斯理

演過「衛斯理」相關作品的男星亦不少，電影方面，有1987年《衛斯理傳奇》許冠傑，他到尼泊爾拍攝患上高山症險死，幸最後靠意志撐過；1992年《衛斯理之老貓》由李子雄主演，倪匡飾演衛斯理好友老陳；2002年《衛斯理藍血人》的劉德華，有關之琳與舒淇演出，亦花了逾兩年時間做電腦後期製作，可惜票房不足千萬。電視劇方面，1998年陶大宇主演新加坡電視劇《神探衛斯理》。2003年羅嘉良演出無綫劇《衛斯理》。內地版有2003年《少年王》由吳奇隆主演；近年有王晶監製、余文樂主演的科幻網劇《冒險王衛斯理》，並分《支離人》、《藍血人》及《無名髮》三季。

《原振俠》亦是倪匡筆下受歡迎作品之一，無綫曾改編拍成劇集，由黎明飾演原振俠，李嘉欣、王菲等演出，當時創下1993年香港第二高收視劇集。數到最經典，莫過於1990年的電影《漫畫奇俠》，王祖賢、許志安等主演，倪匡亦客串「衛斯理」一角，可謂演回自己。

娛樂組