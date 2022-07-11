與水谷豐冰釋前嫌 60歲寺脇康文再演《刑偵相棒》

東出昌大主演的《刑事與檢事》曾被視為可接替《刑偵相棒》成為長壽劇。

【明報專訊】日本朝日電視台長壽劇集《刑偵相棒》，2000年首播，先後拍了20季。《GTO麻辣教師》反町隆史今年3月完成《刑偵相棒20》後，宣布正式退出。外界一直猜測接班人誰屬，朝日電視台早前公布由現年60歲的「第一代相棒」男星寺脇康文回歸，與年屆69歲的水谷豐再度合作。日媒報稱二人曾鬧不和，如今冰釋前嫌再度合作，讓外界驚訝，還猜測《刑偵相棒》系列隨時告終。

文：蘇珮欣

長壽警匪推理劇《刑偵相棒》由水谷豐主演，2000年開播，一直深受觀眾喜愛，在日本的收視長期保持15%至20%水平，因此長拍長有，至今推出20季，香港有線電視及開電視先後轉播。水谷豐每季均與一名拍檔一起查案，多年來五度換人，首季至第7季是《奇蹟的燒肉店》寺脇康文，第7至10季是《半澤直樹》及川光博，《不良仔與四眼妹》成宮寬貴演出第11至13季，反町隆史則由第14季演出至第20季。

曾傳向井理町田啓太接棒

今年初反町隆史宣布退出後，外界一直猜測誰會接棒，其間有傳《神之舌》向井理及《Super Rich》町田啓太將會演出，結果「第五代相棒」爆冷由「第一代相棒」寺脇康文接任，將在新一季飾演原本的角色龜山薰。第21季會於今年10月播出。

日媒《日刊大眾》及《週刊女性》昨日分別報道，外界對寺脇康文再演《刑偵相棒》大表驚訝，事緣2008年拍攝第7季期間，寺脇康文與水谷豐被指曾鬧不和，據悉當時寺脇康文多次向電視台提出意見並獲接納，比起主角水谷豐似有更地位，令兩人關係出現隔閡，因此寺脇康文才會在第7季演出至第9集就離開。報道又引述寺脇康文妻子稱對於丈夫再拍《刑偵相棒》感到十分高興，並表示寺脇康文與水谷豐相識近30年，後者非常了解其夫，也十分疼愛他，「因為曾分開，才有新的關係」，似暗示兩人的誤會已化解。

水谷豐或最後一次演出

水谷豐本月14日將屆70歲，有報道指他開始記不住對白，拍攝期間經常「食螺絲」，新一季好大機會是他最後一次演出，所以才邀請寺脇康文回歸，帶來華麗終結。

日媒報道，《刑偵相棒》每季收視理想，加上曾開拍6部相關電影，為朝日電視台帶來100億日圓（約5.8億釓元）票房收入，即使迎來終結也感滿足。有指朝日電視台近年積極尋找能代替《刑偵相棒》的作品，東出昌大與桐谷健太合演的《刑事與檢事》2020年首播，原本被看好能「接棒」，其後東出昌大爆出不倫醜聞，難再在圈中立足，所以朝日電視台至今仍在傷腦筋找替代方案。