《傳媒家族繼承人》25提名領先 HBO力壓Netflix 《魷魚遊戲》入圍 刷新艾美獎紀錄

【明報專訊】第74屆艾美獎將於今年9月12日在洛杉磯舉行頒獎禮，前晚深夜公布入圍名單，去年熱爆全球的《魷魚遊戲》再次寫下電視史新一頁，成為首齣角逐艾美獎最佳劇集的非英語劇，男主角李政宰亦有份爭視帝；另外，HBO《傳媒家族繼承人》以25項提名領先；HBO旗下作品共有140項提名，遙遙領先第2位有105項提名的串流平台Netflix。

串流平台崛起改變了艾美獎的生態，HBO與HBO Max入圍數目領前外，第2至6位獲最多提名的都是串流平台，順次為Netflix、Hulu、AppleTV+、Disney+及亞馬遜Prime Video。HBO《傳媒家族繼承人》獲今年最多提名，其次有20項提名的劇集分別是AppleTV+《乜都得教練》及HBO《白蓮會》。HBO《職業槍手》及Hulu《破案三人行》各獲17項提名緊隨其後。

《魷魚遊戲》獲14項提名

獲14項提名的《魷魚遊戲》最受矚目，除了是首齣韓劇入圍艾美獎，亦是Netflix今年獲最多提名的劇集。男主角李政宰將與《傳媒家族繼承人》謝洛美史壯（Jeremy Scott）及拜恩葛斯（Brian Cox）爭視帝殊榮。模特兒出身的鄭浩妍，亦憑《魷》劇入圍爭女配角，朴海秀和吳永壽則在男配角獎「同室操戈」。黃東赫角逐最佳劇本及導演之外，連扮演弒父少女的李瑜美，亦入圍最佳嘉賓女演員。

除了《魷魚遊戲》，不少演員或節目都有機會寫下歷史新一頁，譬如史上最年輕艾美視后的辛蒂雅（Zendaya）再次憑《毒癮女孩》角逐最佳女主角，並有機會成為歷來贏得最佳劇集的最年輕監製。長壽綜藝節目《周六夜現場》今年獲9項提名，自1975年首播以來已累積315個提名，成為獲最多艾美獎提名的節目。《小學風雲》坤達賓遜（Quinta Brunson）以32歲之齡首次入圍角逐視后，並且是歷來爭此獎最年輕的非裔女星。美國前總統奧巴馬憑Netflix紀錄片《國家公園巡禮》首次入圍艾美獎，獲最佳旁述提名，若得獎將會是他繼贏得格林美有聲書獎後，在俗稱EGOT大滿貫（電視艾美獎、音樂格林美、電影奧斯卡及舞台劇東尼獎）中完成了一半。

安德魯加菲首次爭視帝

另一方面，今年出現不少首次獲艾美獎提名的演員，包括《黑豹》已故男星卓威博士文（Chadwick Boseman）憑動畫劇集《無限可能：假如》獲提名最佳聲音演出。角逐視帝的《婚姻暗流》奧斯卡艾薩（Oscar Issac）、《天堂的旗幟下》安德魯加菲（Andrew Garfield）、入圍視后的《新創大騙局》雅曼達施菲（Amanda Seyfried）均是艾美獎初哥。不少劇集更出現多名演員爭同一獎項，譬如《白蓮會》就有5名女星入圍限定劇最佳女配角，喜劇最佳男配角則有3名演員來自《乜都得教練》。

另外也有演員叫「兩飛」，譬如《黑錢勝地》茱莉亞嘉納（Julia Garner）入圍爭戲劇最佳女配角，亦憑《創造安娜》角逐限定劇最佳女主角。《毒癮女孩》薛妮史維尼（Sydney Sweeney）入圍爭戲劇最佳女配角之餘，亦憑《白蓮會》角逐限定劇最佳女配角。