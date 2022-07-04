《江南Style》10周年 PSY開騷 44億點擊 續佔史上第5強

PSY一連3場個唱昨日在首爾蠶室奧林匹克主競賽場館開鑼，網上流傳觀眾席上灑水的片段（下圖）。

【明報專訊】韓國男歌手PSY的經典歌曲《江南Style》，2012年7月15日世面，昨日剛好10周年，不知道是否巧合，他的3場演唱會，亦於昨日開鑼。《江南Style》MV現時在YouTube超過44億點擊，是史上最高點擊歌曲第5位。美媒形容《江南Style》不僅是韓國樂壇的傳奇，也是帶領韓流文化伸延到國際的「催化劑」。

PSY於2012年7月15日公開第6張專輯《PSY6甲》主打歌《江南Style》，歌曲火速在全球掀起熱潮，還帶起歌中跳舞動作「馬舞」熱潮。當年歌曲在美國Billboard排行榜Hot 100連續7周亞軍，寫下韓國歌曲在美國流行榜歷史新一頁。《江南Style》在YouTube到目前累計44.7億瀏覽次數，是YouTube史上最高點擊歌曲第5位。

《江南Style》第一首破10億MV

波多黎各樂壇天王Luis Fonsi的《Despacito ft. Daddy Yankee》以79億點擊稱冠；英國男歌手Ed Sheeran的《Shape of You》以57億排第2位；《狂野時速7》電影主題曲、Wiz Khalifa的《See You Again ft. Charlie Puth》，以55億點擊位列第3；第4位是有46億的Mark Ronson《Uptown Funk ft.Bruno Mars》，《江南Style》則緊隨其後。

《江南Style》亦是首個在YouTube突破10億點擊率的視頻，當年它超越YouTube可顯示的數字單位，成為一時佳話。YouTube昨日為紀念《江南Style》面世10周年，在官方網站公開以《江南Style》為主題的標誌圖案。對於代表作面世10周年，PSY昨日在社交媒體Instagram上載MV截圖，表示10年前透過YouTube公開《江南Style》，讓音樂能夠超越國界，希望今後全世界有更多藝人能通過YouTube宣傳音樂。

韓媒引述有線新聞網絡（CNN）報道，《江南Style》不僅是全球受歡迎的歌曲，也是將韓流文化推向國際的「催化劑」。過去10年，韓國音樂在全球愈來愈受關注，有分析稱如果沒有《江南Style》，男團防彈少年團（BTS）及女團Blackpink也不可能有今日在國際的成績。其實PSY也曾大讚BTS，自言背負了推動韓流音樂重擔六七年，如今終於輪到他們，真心為BTS加油打氣。

濕身演唱會惹批評

另一方面，PSY一連3場《SUMMER SWAG 2022》演唱會，昨日在首爾蠶室奧林匹克主競賽場館開鑼，昨午開始已有大批粉絲到場購買紀念品。有韓媒稱由於入場觀眾眾多，令場外附近一帶交通嚴重擠塞。據悉個唱賣點是向觀眾席噴水，必定濕身而回，每場會使用300噸水來營造效果，因此曾惹來浪費用水的批評。