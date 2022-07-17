【開箱】《配角人生》 一張機票展開綠葉追夢之旅

【明報專訊】影視串流平台Disney+最近推出《金田一少年事件簿》及《明天，我會成為誰的女友》等日劇，還引進NHK電視台有線頻道BS Premium新劇《配角人生》，改編自《奇蹟的燒肉店》「綠葉王」松尾諭的同名自傳，由《喜劇開場》仲野太賀及《午夜天鵝》草彅剛主演，上月26日首播，全劇10集，逢周日更新。

松尾諭本人亮相

《配角人生》由《海女》井上剛執導，講述夢想成為演員的松尾諭（仲野太賀飾）身無分文，離開故鄉兵庫縣，前往東京投靠好友杉田（大東駿介飾），住進了東京表參道的寓所，並在錄影帶租賃店兼職。阿諭在自動販賣機底拾到一張機票，原來屬於藝人事務所社長山村博子（藥師丸博子飾）所有，因而成為事務所的旗下藝人，展開演員生涯。松尾諭的胞兄松尾武志（草彅剛飾）則隻身飛往美國勇闖荷李活，尋找演出機會。

《配角人生》的故事始於無意拾獲機票，以及隨之而來的連串事件，譬如阿諭遇到夢中情人、成為事務所王牌女星的司機兼助手、首次參演電影扮演軍人等，展現配角的人生百態。阿諭善良，對朋友真心，因而得到不少支持與幫忙。《配角人生》首集松尾諭本人亮相，講述某日在片場開工，出版社編輯芥川瑪麗（夏帆飾）前來，表示收到他寄來的手稿，出版社正計劃出版其自傳。松尾諭自言人生平凡無奇，不知是否適合出自傳。芥川瑪麗直言他長相雖不討好，偏偏演出了這麼多作品，相信讀者會對其演藝生涯好奇。松尾諭其後透過插畫，講述年輕時的故事，而每一集這種透過插畫自述經歷的手法都會出現。

《配角人生》日本片名為《被拾回來的人》，首集提到阿諭父母，每月風雨不改帶一家大細到公園野餐。阿諭年少時不滿父母偏心，買了新單車給哥哥，母親當時笑言因為阿諭是在街上拾回來的，自然偏心哥哥，這也正好點出松尾諭的人生不論何時也像「拾回來」。首集還提到阿諭父親不善表達感情，不懂跟兒子溝通，阿諭表示要到東京追夢時，父親也沒說任何話。自小沒有家人支持的阿諭，更突顯了有一班支持他追夢的朋友。

多演員客串

此劇焦點落在飾演年輕版松尾諭的29歲男星仲野太賀身上；他13歲入行，至今演出逾百部劇集及電影；現實中的仲野太賀身出道後，多半時間也在經歷「配角人生」，直至2015年在富士電視台「月9」劇《戀仲》飾演男主角福士蒼汰的好友，才開始為人所認識；其後在《千年派又如何》扮演自我中心的上班族，知名度大增。在《今日我至叻》、《這份愛要加熱嗎？》等的演出，亦備受讚賞。仲野太賀在《配角人生》的角色戇直、熱血，亦甚討好。

劇中其他演員同樣獨當一面；扮演松尾諭胞兄的草彅剛，憑《午夜天鵝》晉身「日本奧斯卡」影帝；還有演阿諭夢中情人的伊藤沙莉，曾演出《勿說是推理》；扮演事務所社長山村博子的《三丁目之黃昏》藥師丸博子，更是1980年代偶像；另外，《頭文字D》鈴木杏亦客串一角。由於故事圍繞演藝界，邀請了不少藝人演回自己，如《浪客劍心》有村架純、《散工買樓夢》井川遙及《邁向未來的倒數十秒》資深演員柄本明等，令劇集生色不少。