【開箱】《夏日之戀》 美劇韓魂 青春無悔

【明報專訊】美籍韓裔作家韓珍妮（Jenny Han）的小說《To All the Boys》三部曲分別拍成3齣電影：《愛的過去進行式》、《PS我仍愛你》及《我情永固》，先後於2018、2020及2021年在影視串流平台Netflix上架；她更早期的小說《The Summer I Turned Pretty》亦拍成7集同名迷你劇《夏日之戀一：說我喜歡你》，上月17日在串流平台亞馬遜Prime Video首播，此劇只是三部曲小說的首部分，未開播已宣布拍第2季，緣於口碑不錯，在IMDB影視資訊網站，觀眾對此劇的好評佔七成，劇中原聲大碟也成為熱話。

青梅竹馬三角關係

《夏日之戀一：說我喜歡你》講述Belly跟作家媽媽Laurel及哥哥Steven，每年夏季都會去母親好友Susannah位於海邊小鎮的豪宅度暑假，跟對方的兩名兒子Conrad和Jeremiah更是青梅竹馬；然而這個夏天有點不一樣，Laurel與丈夫John離婚，Belly快將16歲生日，Conrad兄弟驚覺她已變成亭亭玉立的少女，吸引眾多男生追求，Belly與觀鯨船上工作的男生Cam更恍似成為一對。其實Belly自小暗戀Conrad，對方態度卻若即若離，看似不羈的Jeremiah，對Belly又有了不一樣的感覺，三角關係會如何結局，成為此劇最大懸念。

一如《愛的過去進行式》，《夏日之戀》要說的都是從少女角度出發的情竇初開故事，佐以兩個中年單親媽媽在緬懷青春。Susannah的丈夫Adam出軌，她還獨自抗癌，而且癌症復發，打算放棄治療。Conrad意識到媽媽的秘密，才會對Belly忽冷忽熱，而且時刻都在憂慮。Susannah連生兩個兒子，視Belly如己出，家境富裕的她，安排Belly出席名媛派對，還張羅所有衣飾。Laurel與同為作家的Cleveland，由尷尬邂逅到一夜情，展開嶄新關係……不難發現，劇中不少情節都是很美國的生活，譬如暑假兩個月會到海邊度假；所謂名媛派對，劇中稱之為debutante ball，都是上流家庭女孩「成人禮」的一部分，學習社交禮儀然後登大雅之堂的必經之路，過往《花邊教主》等以年輕觀眾為目標的劇集，也不缺同類情節。

Taylor Swift舊歌翻熱

很多原著粉絲發現劇集有些微改動，譬如Jeremiah的性取向，書中是直男，來到劇集卻似乎搖擺不定；Belly哥哥Steven在原著首部曲裏戲分不多，出場沒多久就離開，跟爸爸穿梭各州參觀大學，劇中卻有他跟Shayla的感情發展，對於沒看過小說的觀眾而言，也無傷大雅。韓珍妮也不止是原著作者，還是劇集監製，在創作過程中參與不少，譬如身為亞裔的她，原著中的Belly本是白人，來到劇集，韓珍妮就把角色改成亞裔血統。她受訪時曾說，多年前出版社都說讀者沒興趣知道美國亞裔人或亞裔家庭的故事，「聽罷甚至不覺得受傷害，因為只是事實吧」。來到劇集，韓珍妮有更多發揮空間，所以把Laurel變成亞裔角色，劇中有一幕就講述Steven在鄉村俱樂部當暑期工，由餐廳調職撲克牌房，有幾個富裕的白人大叔玩牌期間聊天時就提到亞裔孩子都佔去了常春藤名校的學位，讓Steven感到有點尷尬，上司還安慰他幾句。

韓珍妮又為《夏日之戀》選歌，包括了Cardi B、Olivia Rodrigo、Taylor Swift的歌曲，接受哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問時她提到，Taylor Swift在她的寫作過程中尤其重要，「我是Taylor Swift的粉絲多年，寫書時經常聽她的歌曲」，她認為Taylor的音樂帶來一種情緒可融入故事情節，「我想她十分了解年輕女孩的想法，也很懂得愛情故事，對我而言很有意義」。事實上，《夏日之戀》播出後，不單止原著小說重登亞馬遜最佳銷量榜，劇中所用的歌曲也翻hit大賣，部分甚至錄得60倍升幅。譬如Taylor Swift的歌曲《Cruel Summer》、《Lover》和《False God》出現在劇中，其2019年推出的第7張錄音室大碟《Lover》因而重新打入Billboard 200大的前40位，情形一如《怪奇物語4》巧妙地運用了Kate Bush及Metallica的作品，給新一代觀衆認識這些金曲遺珠。《夏日之戀》的主題標籤也在年輕人愛用的社交媒體TikTok錄得超過13億次瀏覽，可見少男少女捧場客不少。幾名青春無敵的主角「Belly」盧拉桐（Lola Tung）、「Conrad」基斯杜化比恩尼（Christopher Briney）、「Jeremiah」加文卡撒蘭奴（Gavin Casalegno）都是新人，演戲經驗有限，但外形亮麗，輕易就招攬一批粉絲。