【開箱】《神探大戰》 人人稱神的癲狂失控狀態

【明報專訊】韋家輝是知名編劇，由效力無綫年代的《義不容情》和《大時代》，到投身影壇後，他編劇及跟杜琪峯聯名執導的作品也不少，《大隻佬》和《神探》都是代表作。韋家輝獨自掛導演名的電影卻不算多，對上一部已是2009年《再生號》；他的新作《神探大戰》前日在港上映，跟《再》片都是劉青雲主演，兩人合作無間，除了《和平飯店》，韋家輝獨自執導的電影，幾乎都由劉青雲擔正。

與《神探》無關的瘋癲前警員

《神探大戰》講述香港發生連環命案，死者都是懸案疑兇，而兇手都自封「神探」。患精神病的李俊（劉青雲飾）是「前神探」，自薦破案，欲協助重案組方禮信（林峯飾）及陳儀（蔡卓妍飾）夫妻，但案情有衆多謎團，真相未明，涉案者亦正邪難辨。

看《神探大戰》很難不聯想到杜琪峯與韋家輝聯合執導的《神探》，後者2007年上映，講述警隊失槍並牽涉到搶劫謀殺案，急欲破案的重案組督察何家安（安志杰飾）找前上司陳桂彬（劉青雲飾）幫忙。後者雖然屢破奇案，卻患有精神病， 曾切去自己的耳朵給助理警務署長而被迫辭職，又聲稱能看到人的內心陰暗面。

動作槍戰場面不缺

雖然韋家輝受訪時強調兩片無關聯，但劉青雲的角色幾乎一致，都是精神病患；《神探》陳桂彬說看到人的內心，《神探大戰》的李俊則稱見到怪物存在，並反覆強調「與怪物戰鬥，小心自己會成為怪物」這來自尼采《善惡的彼岸》句子，不但從小教導女兒，也多次出現在對白中。然而《神探》較靜態，《神探大戰》卻像坐上了深夜紅Van一直極速奔馳，由第一場陳儀遇變態屠夫死裏逃生，到屠夫疑犯佘強（洪天明飾）被警察包圍，及後出現殺警魔警，重案組到場爆發槍戰，劉青雲跳進引水道找尋殘肢而遇見陳儀，甚至在油麻地一帶圍捕一衆「神探」的火力全開……都是在高速中進行，像看Netflix時調校了1.5倍速；尤其不知何故，演員口型很多時跟不上對白，像看外語劇配了廣東話。

其實片中槍戰、埋身肉搏、飛車等鏡頭不缺，純粹追尋官能刺激的觀衆，當會滿意；但當案情推進也是1.5倍速的靠對白交代，不曉得多少觀衆能迅速吸收，而且看到最後才驚覺犯駁太多，即使有「大邪若正，大惡若善」、「最邪惡魔鬼最愛扮天使」等金句，也難合理化之前的鋪陳是如何薄弱，無論角色個性塑造或誰是真兇的劇情，已完全脫軌，跟主角一樣的瘋癲。尾聲兇手殺了李俊女兒，再挑釁對方可殺了其子報復，考驗李俊是否真的站在善的一方，有否應驗到他的口頭禪「與怪物戰鬥，小心自己會成為怪物」，這安排是否太過俗套？尤其李俊以手指當槍，逃避槍林彈雨無數次，同樣「幸運到癲咗」。

以正義之名替天行道的「神探」或「魔警」，本來是一個不錯題材，尤其劉青雲扮演的李俊片中一身黃色雨衣，給了觀衆很多聯想空間，只是當過分扭橋，很多原來想說的焦點都模糊了。就像今年拿下香港電影金像獎最佳劇本的《智齒》歐健兒致謝時就說，自覺不值得得獎，反而認為很多年輕編劇有更好的意念；而歐健兒正是跟韋家輝合寫過《神探》、《大隻佬》等劇本，不知道她會怎樣看《神探大戰》的劇本。

據聞《神探大戰》2018年開鏡，擺了好幾年才有機會公映，而且內地映期比香港早了兩星期，很好奇過審時可遇到什麽障礙需要修改，才會形成今天看到的情節？這些似乎都不會得到答案。

上映日期：7月21日