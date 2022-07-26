【開箱】《再婚上流》 婚姻當成生意的女人之戰

【明報專訊】影視串流平台Netflix近年加大投資韓國內容，雖然未必每部都有《魷魚遊戲》的成績，但種類多元；本月15日上架的韓劇《再婚上流》，由《還有明天》金喜善、《我的上流世界》李賢旭、《浪漫是別冊附錄》鄭釉珍及《模範的士》車智妍合演，描述一名寡婦透過專門服務城中富豪的婚姻介紹所，向害死丈夫的情婦復仇。

揭開「小三」真面目

《再婚上流》由《暴瘋刑警》金政民執導、《我也是媽媽啊》李瑾瑩編劇，講述家庭主婦徐慧升（金喜善飾）的女兒姜旻智（金亞松飾）品學兼優，丈夫姜南湜（權赫飾）則是公司高層。某日姜南湜向妻子坦承有外遇，並要求離婚。正當徐慧升打算成全丈夫與「小三」真婑熙（鄭釉珍飾），姜南湜發現自己的儲蓄全被真婑熙騙走，後者還將自己非法交易罪名推到他身上。姜南湜深感內疚而自殺，徐慧升得悉丈夫輕生真相後，在婚姻介紹所「雷克斯」遇到真婑熙，徐慧升想揭開對方真面目，於是開始接近真婑熙的相睇對象李亨株（李賢旭飾），並愛上男方。

《再婚上流》有複雜的五角關係。充滿野心、不服輸的真婑熙，夢想嫁入豪門。年輕富豪李亨株的出現，火速成為其「捕獵」目標。徐慧升為了揭穿真婑熙真面目而接近李亨株，當李亨株獨子的家庭師教。徐慧升與李亨株均遭另一半背叛，同病相憐而互生好感。另一方面，下屆總統候選人孫弼榮（南明烈飾）的副手高愛然（金宣敬飾），希望將女兒丁媄真（金素羅飾）嫁入豪門，於是拉攏婚姻介紹所老闆崔俞善（車智妍飾），要對方安排女兒跟李亨株相睇。來自富裕家庭的大學教授車碩珍（朴勳飾），是徐慧升的初戀男友。車碩珍父親希望兒子早日成家立室，於是要求其第二任妻子崔俞善安排相睇對象。車碩珍在相睇活動重遇徐慧升，對她愛火重燃。

此劇以韓國為富豪牽紅線的婚姻介紹所「雷克斯」為背景，老闆崔俞善收取高昂會費，配對準則卻與感情、興趣及喜好無關，最重要是職業、學歷與社會地位。崔俞善將婚姻當成生意，相信婚姻能為男女雙方提升地位及財富。雷克斯將會員分成不同等級，最頂級的「黑色會員」是集外貌、學歷及財力於一身的「超級筍盤」。劇中男主角李亨株正是所有女生夢寐以求的對象，既是遊戲機公司氦博（Hibull）執行董事，在韓國富豪榜亦排名30，剛與出軌妻子離婚，育有一子。李亨株原本不想再婚，也不喜歡相睇，受母親影響，想證明自己不是被抛棄的失婚男，才委託雷克斯尋找另一半。

介紹所老闆操控政治婚姻

婚姻介紹所在韓國十分流行，當中不乏專為有身分地位者服務，劇中的「雷克斯」並非憑空揑造。崔俞善以專家身分，掌管上流社會的政治婚姻，利用人性的欲望與心理，從中獲利。她操控劇中五男女的感情關係，甚至是徐慧升與真婑熙惡鬥的幕後推手，比起男女主角談情，這些女人心計更可觀。譬如第3集，崔俞善為李亨株安排面具舞會，邀請符合資格的女會員參加，崔俞善破例邀請不合格的徐慧升出席，是想利用她來牽制真婑熙。崔俞善屬意高愛然的愛女當李亨株妻子，正因有利可圖；但崔俞善仍故意安排真婑熙單獨與李亨株見面，讓他看清楚自己想要進擊但熱情的真婑熙，還是平凡但善良的徐慧升。崔俞善還教丁媄真走「奶奶政策」，並借李亨株母親施壓，逼李亨株就範。

《再婚上流》全劇8集，每集約1小時，情節緊湊、爽快，複雜的五角關係卻略嫌不夠深入。扮演徐慧升的金喜善演技雖好，但不知是否要突顯賢妻良母特質，造型有點土氣。劇中描述她為了報仇才接近李亨株，未有清晰交代為何突然愛上對方。鄭釉珍扮演不惜一切消除徐慧升的女人，演技自然，然而造型欠說服力，不像充滿魅力；還有她自詡機智聰明，卻多次遺下罪證被發現。不過，慶幸此劇沒有大婆與小三互摑、拉扯頭髮的「狗血」場面。結尾《遠看是蔚藍的春天》朴志訓客串演富二代，往「雷克斯」找結婚對象，為下季故事埋下伏線。