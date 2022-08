【開箱】《天堂的旗幟下》 演虔誠警察查命案 安德魯加菲表現亮眼

next

【明報專訊】上一代「蜘蛛俠」安德魯加菲(Andrew Garfield)憑《鋼鋸嶺》及《夢想期限tick, tick... BOOM!》兩度獲奧斯卡最佳男主角提名,主演《天堂的旗幟下》(Under The Banner of Heaven)更首次入圍艾美獎角逐視帝,該劇今年4月底在美國Hulu頻道首播,全劇7集,香港觀衆可透過串流平台Disney+欣賞。

金像編劇改編真實罪案

《天堂的旗幟下》根據Jon Krakauer有關真實罪案的著作《Under the Banner of Heaven: A Story of Violent Faith》改編,把1980年代一對母女被殺害的案件拍成劇集。故事講述1984年猶他州鹽湖城,身為耶穌基督後期聖徒會教徒的警察Jeb,跟原住民拍檔Bill奉命調查年輕媽媽Brenda及女嬰Erica被殘殺案,到案發地點時,原以為滿手鮮血的Brenda丈夫Allen是兇手,調查下去才發現嫌疑人物繁多。Allen來自當地著名的摩門教保守家庭,共有5名哥哥。Brenda雖然亦出身教會家庭,但個性獨立自主,立志成為新聞主播,漸漸發現丈夫過分受制於幾名兄長,尤其看不過眼Ron、Dan等的反政府行徑,為此夫妻曾起衝突。另一方面,Jeb在查案過程中,信仰面臨挑戰,跟太太的婚姻也出現了危機。

《天堂的旗幟下》由《夏菲米克的時代》金像編劇布萊克(Dustin Lance Black)撰寫劇本,電影《非正常械劫案》大衛麥堅斯(David Mackenzie)執導首兩集。年前與英國跳水名將戴利(Tom Daley)共諧連理的布萊克,來自摩門教家庭,理解當中文化;描述摩門教家庭生活的《一夫三妻》,HBO一連拍了5季,正是布萊克編劇。《天》劇除了描述Jeb查案過程中質疑個人信仰外,也刻劃了摩門教基本教義派的無限父權及厭女意識,不少場面突顯與普世價值格格不入。

另一條支線回到19世紀初的美國,描述宗教領袖Joseph Smith創立摩門教的過程,可說與Allen的家庭互相映照。Allen的父親Ammon對所有兒子都非常嚴厲,而且十分暴力,即使他們已成家立室,還是會當衆施暴。Allen被捕後向Jeb憶述,小時候他們沒按父親命令處理家務,Ammon回家後即在幾兄弟面前,把他們飼養的愛犬活活打死,這種在暴力中成長陰影,影響深遠。劇中描述摩門教立教過程跟美國歷史有密不可分的關係,Dan與Ron兄弟的反社會人格,有其家庭、宗教與歷史脈絡;前者經營家族生意不善,繳稅無力,發起反交稅等激烈行動觸衆怒。Ron與弟弟的的極端行徑,讓太太Dianna十分擔心,並在Brenda協助下投書教會領袖,Ron因而借不到錢拯救建築生意,遷怒Dianna之餘,亦為Brenda母女的不幸埋下伏線。

角逐艾美獎視帝

此片除了安德魯加菲,還有《阿凡達》森禾霍頓(Sam Worthington)和《荒野謎屍》黛絲艾加鍾斯(Daisy Edgar-Jones)參演,不過佔戲最多的始終是安德魯;巧合的是,跟其角逐影帝的前作《鋼鋸嶺》一樣,都是扮演虔誠教徒。安德魯飾演的Jeb,生活在摩門教徒的社區,卻負責以教義之名作惡的案件,當愈深入調查愈發現當中醜惡一面,每一個證據跟線索,都在動搖他的信仰,還得面對宗教領袖要求低調處理案件,不要抹黑教會名聲。Jeb的警察之責,讓同樣虔誠的太太十分為難。Jeb的媽媽患有腦退化症,是否用藥也成為教義與病人福祉之間的內心拉鋸。安德魯劇中不管面對疑犯、宗教領袖或家人,都有不同層次的表現;最有火花倒是跟拍檔Bill的對手戲,兩人信仰各異,年紀和成長背景不同,對於調查兇案的手法和觀點,卻大致一樣,有種求同存異的精神。

此劇有很多關於摩門教的敘述,不容易消化,氣氛也沉重,不是單純尋求娛樂的觀衆選項。此劇僅安德魯加菲獲艾美獎提名,其演出也毋庸置疑,第74屆艾美獎下月12日舉行頒獎禮,角逐最佳男主角(限定劇或電影)的包括《小說家殺妻案》哥連費夫(Colin Firth)、《婚姻暗流》奧斯卡艾薩(Oscar Issac)、《毒癮》米高基頓(Michael Keaton)、《如果我們的世界消失了》希米斯柏圖(Himesh Patel)及《彭美與湯美》沙巴遜史丹(Sebastian Stan),且看安德魯能否擊敗衆人,拿下人生首個艾美獎視帝。