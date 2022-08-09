【開箱】《天堂的旗幟下》 演虔誠警察查命案 安德魯加菲表現亮眼

【明報專訊】上一代「蜘蛛俠」安德魯加菲（Andrew Garfield）憑《鋼鋸嶺》及《夢想期限tick, tick... BOOM!》兩度獲奧斯卡最佳男主角提名，主演《天堂的旗幟下》（Under The Banner of Heaven）更首次入圍艾美獎角逐視帝，該劇今年4月底在美國Hulu頻道首播，全劇7集，香港觀衆可透過串流平台Disney+欣賞。

金像編劇改編真實罪案

《天堂的旗幟下》根據Jon Krakauer有關真實罪案的著作《Under the Banner of Heaven: A Story of Violent Faith》改編，把1980年代一對母女被殺害的案件拍成劇集。故事講述1984年猶他州鹽湖城，身為耶穌基督後期聖徒會教徒的警察Jeb，跟原住民拍檔Bill奉命調查年輕媽媽Brenda及女嬰Erica被殘殺案，到案發地點時，原以為滿手鮮血的Brenda丈夫Allen是兇手，調查下去才發現嫌疑人物繁多。Allen來自當地著名的摩門教保守家庭，共有5名哥哥。Brenda雖然亦出身教會家庭，但個性獨立自主，立志成為新聞主播，漸漸發現丈夫過分受制於幾名兄長，尤其看不過眼Ron、Dan等的反政府行徑，為此夫妻曾起衝突。另一方面，Jeb在查案過程中，信仰面臨挑戰，跟太太的婚姻也出現了危機。

《天堂的旗幟下》由《夏菲米克的時代》金像編劇布萊克（Dustin Lance Black）撰寫劇本，電影《非正常械劫案》大衛麥堅斯（David Mackenzie）執導首兩集。年前與英國跳水名將戴利（Tom Daley）共諧連理的布萊克，來自摩門教家庭，理解當中文化；描述摩門教家庭生活的《一夫三妻》，HBO一連拍了5季，正是布萊克編劇。《天》劇除了描述Jeb查案過程中質疑個人信仰外，也刻劃了摩門教基本教義派的無限父權及厭女意識，不少場面突顯與普世價值格格不入。

另一條支線回到19世紀初的美國，描述宗教領袖Joseph Smith創立摩門教的過程，可說與Allen的家庭互相映照。Allen的父親Ammon對所有兒子都非常嚴厲，而且十分暴力，即使他們已成家立室，還是會當衆施暴。Allen被捕後向Jeb憶述，小時候他們沒按父親命令處理家務，Ammon回家後即在幾兄弟面前，把他們飼養的愛犬活活打死，這種在暴力中成長陰影，影響深遠。劇中描述摩門教立教過程跟美國歷史有密不可分的關係，Dan與Ron兄弟的反社會人格，有其家庭、宗教與歷史脈絡；前者經營家族生意不善，繳稅無力，發起反交稅等激烈行動觸衆怒。Ron與弟弟的的極端行徑，讓太太Dianna十分擔心，並在Brenda協助下投書教會領袖，Ron因而借不到錢拯救建築生意，遷怒Dianna之餘，亦為Brenda母女的不幸埋下伏線。

角逐艾美獎視帝

此片除了安德魯加菲，還有《阿凡達》森禾霍頓（Sam Worthington）和《荒野謎屍》黛絲艾加鍾斯（Daisy Edgar-Jones）參演，不過佔戲最多的始終是安德魯；巧合的是，跟其角逐影帝的前作《鋼鋸嶺》一樣，都是扮演虔誠教徒。安德魯飾演的Jeb，生活在摩門教徒的社區，卻負責以教義之名作惡的案件，當愈深入調查愈發現當中醜惡一面，每一個證據跟線索，都在動搖他的信仰，還得面對宗教領袖要求低調處理案件，不要抹黑教會名聲。Jeb的警察之責，讓同樣虔誠的太太十分為難。Jeb的媽媽患有腦退化症，是否用藥也成為教義與病人福祉之間的內心拉鋸。安德魯劇中不管面對疑犯、宗教領袖或家人，都有不同層次的表現；最有火花倒是跟拍檔Bill的對手戲，兩人信仰各異，年紀和成長背景不同，對於調查兇案的手法和觀點，卻大致一樣，有種求同存異的精神。

此劇有很多關於摩門教的敘述，不容易消化，氣氛也沉重，不是單純尋求娛樂的觀衆選項。此劇僅安德魯加菲獲艾美獎提名，其演出也毋庸置疑，第74屆艾美獎下月12日舉行頒獎禮，角逐最佳男主角（限定劇或電影）的包括《小說家殺妻案》哥連費夫（Colin Firth）、《婚姻暗流》奧斯卡艾薩（Oscar Issac）、《毒癮》米高基頓（Michael Keaton）、《如果我們的世界消失了》希米斯柏圖（Himesh Patel）及《彭美與湯美》沙巴遜史丹（Sebastian Stan），且看安德魯能否擊敗衆人，拿下人生首個艾美獎視帝。