【開箱】《緣路山旮旯》 本土意義與愛的距離 刀仔鋸大樹先例可循

余香凝（左）與岑珈其（右）片中最後成為一對，被指是美女與野獸組合，其實兩人表現同樣出色。

【明報專訊】岑珈其、余香凝、陳漢娜、梁雍婷、蘇麗珊、張紋嘉主演《緣路山旮旯》，以香港偏遠景點包裝的愛情輕喜劇，獲邀成為去年香港亞洲電影節開幕電影，原定今年情人節開畫，撞正第五波疫情，延至上周四在港上映。同期不乏荷李活大製作，《緣》片場數有限，上周六下午一票難求，要接受第一排地獄位置才可入場；觀乎現場反應，即使較年長的影迷都發出陣陣笑聲，未知靠口碑會否讓此片刀仔鋸大樹？

毒男桃花旺 符觀眾期許

《緣路山旮旯》講述28歲港男阿厚（岑珈其飾）長相平凡，雖然是暖男，卻內向寡言。來自小康家庭的他，畢業於中大電腦系，從事IT工作，只拍過一次拖，對愛情有許多幻想，先後遇到幾個心儀女孩，她們共通點都是居住在山長水遠的偏僻之地，如何培養感情成為阿厚最大考驗。

5個對象分別是遠居於沙頭角的同事A.Lee（蘇麗珊飾）、住在下白泥的阿榮表姐花花（張紋嘉飾）、家住大澳居屋的財務顧問Mena（梁雍婷飾）、擔任梅子林駐村藝術家的中學時代女神Liza（陳漢娜飾），以及父母避走大嶼山澄碧邨的大學同學咩姐（余香凝飾）。愛情之外，阿厚又有幾個一同在茶果嶺長大的死黨，分別是阿榮（黃溢豪飾）及大同（柯煒林飾）。

阿厚其貌不揚，又是IT專才，堪稱毒男典型，岑珈其演來入型入格，不知道為什麼有網民會責怪他「樣衰」？還是認為毒男不會得到靚女垂青，所以不合情理？但過往港片以毒男、小男人為主角又桃花旺盛的作品多不勝數；朋友在旁插科打諢，如片中阿榮與大同，《緣路山旮旯》既非空前，更不會絕後；隨便舉例，《小男人週記》鄭丹瑞飾演的梁寬已是典型，而且性格還不如阿厚可愛；王家衛編劇的《最後勝利》，李麗珍也對曾志偉情有獨鍾。毒男旺桃花，只是編導的人設，難道找姜濤演才有說服力，還是《緣》片安排更符合觀眾期許？

據報導演黃浩然只以270萬港元成本拍《緣路山旮旯》，優缺點也盡見於此。以偏遠景點作包裝，礙於資源所限，大多從對白「感受和看見」偏遠與景點。沙頭角需要禁區紙，只能在外圍取景，不難理解；大澳和梅子林近距離接觸，可效果不彰；澄碧邨更屬遠觀，還不及長洲多鏡頭？就算觀眾體諒，沒期望《緣》片拍出美景，但如果因為本土兩字而有此期待，結果鏡頭還不如ViuTV《美女郊遊遊》等格仔Mike（劉諾衡）執導的電視節目悅目，實在可惜，也浪費了這個意念。記得黃浩然的導演處女作《點對點》，男主角陳豪想到在地鐵站畫點線畫的那種自主空間，對一個地方的感情厚度，似乎更純粹，而《緣》片太過側重噱頭而忽略了？

余香凝出色 梁雍婷真實

片中阿厚的5段關係，跟A.Lee只是眼神遊戲，Liza一段亦是靠幻想維繫；與花花的約會，最重要是下白泥的夕陽。跟Mena由邂逅到拍拖至分手，最不討好，也最有血有肉。她任職財務顧問或保險經紀也好，看來唯利是圖，行為港女，支付市價買回父母的物業自住，卻無怨無悔，也認為理所當然，反斥阿厚住在父親住所，即使交高於市價的租金，其實本質與她無異。Mena為人現實，但言無不盡，目睹阿厚與咩姐「約會」，毅然分手也非一時衝動；當Mena提出將來，對方猶豫，才讓她徹底認清事實或失望（或失預算？）她趕阿厚下車，自駕回大澳邊落淚的鏡頭，饒富趣味，可以猜想不同原因，情感倒貨真價實。

兩人沒有對錯，愛情的距離不在乎地理上的長短，而是人心的感應；若說貼題，這段才是真正的「緣路山旮旯」。尾段咩姐問阿厚會否移民，提出若要走必定要她父母同行，反顯突兀。不過，最終毒男抱得美人歸，成就觀眾幻想，也帶出笑點，扮演麻甩靚女的余香凝居功至偉。不知多少人會為她現實中的緋聞而忽略其演出，由《骨妹》、《非同凡響》到《逆流大叔》，余香凝都恰如其分交出成績，以非紅褲子出身的演員而言，天分與可塑性有多高，實屬罕見，演技絕不亞於其《骨妹》拍檔廖子妤。

看《緣路山旮旯》但求娛樂，及格有餘，笑點至少比近期的《闔家辣》強。獨立音樂人作品，也用得不錯，偶爾喧賓奪主，尤其顯得像MV的部分，還是能接受。導演黃浩然受訪時表示，視此片為實驗，低成本因為目標是想拍一部賺錢的電影。以今天港片而言，僅270萬成本有點不可思議，尤其主角非無名之輩；以維持香港影壇生態而言，當然200%渴望《緣》片成功，特別是創意與勇氣才真正無價。

過去類似刀仔鋸大樹，不乏成功例子。同樣是愛情喜劇的《表錯七日情》，張堅庭執導處男作，故事也發生在偏遠的大嶼山，成本僅百多萬，1980年代初卻是當時已江河日下的邵氏兄弟首部破千萬票房電影；1997年，陳果檢人家剩餘或過期的菲林拍攝《香港製造》，不過幾名工作人員，起用零演戲經驗的新人，成本幾十萬港元，最終贏得不少獎項。既有先例可援，《緣路山旮旯》絕不孤單，黃浩然能否達成期望，拭目以待，也無限祝福。

上映日期：8月4日