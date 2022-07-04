網民鬧爆未為MIRROR騷事故發聲 193反駁︰你覺得我係時事評論員

【明報專訊】男團MIRROR紅館演唱會上月28日發生墜屏意外，擊傷舞蹈員李啟言（阿Mo）及張梓峯，阿Mo目前仍在伊利沙伯醫院留醫。MakerVille行政總裁魯庭暉在事發後凌晨曾在醫院為事件道歉，並承諾盡全力協助傷者和其家人。之後MIRROR 12子停工，ViuTV和MakerVille遲遲沒公開交代，引起鏡粉（粉絲暱稱）不滿，一群鏡粉前晚在社交網向魯庭暉發公開信，不滿「龜縮」及「冷處理」手法。ERROR成員郭嘉駿（193）未就事故發聲亦被網民鬧爆，他反駁自己不是時事評論員。

娛樂組

男團ERROR成員郭嘉駿（193）近日被網民私訊，爆粗鬧他未有為今次事件發聲。該網民對193說︰「喂，廢柴，你唔係好敢言嘅咩？做咩唔出嚟話吓你公司啊。」他又指193乞人憎，唱歌跟MIRROR一樣難聽，提議他與ERROR隊友退出樂壇。193立即回覆反擊︰「你係咪精神有問題？你覺得我係時事評論員？我什麼都要評論嘅咩？我鍾意講乜就講乜㗎啦！使唔使你批准啊！」

鏡粉斥魯庭暉龜縮 當鏡仔擋箭牌

MIRROR在事件後停工兩個月，演出節目及劇集或受影響延播，不少鏡粉認為錯不在MIRROR，不滿ViuTV及MakerVille至今未開記者會交代事件細節以外的善後問題，「冷處理」手法惹爭議。前晚一群鏡粉在社交網撰長文給魯庭暉，他們表示對魯生的信任，建基於他對12子的栽培和愛護，以及過去化解公關危機能力，但今次事故，令他們感到失望，形容這種處理危機做法為「龜縮」。鏡粉最心痛是公司「龜縮」之舉，令12個鏡仔成為管理層擋箭牌。信中要求3天內開記者會，再次向受傷的舞蹈員、意外當晚在場的公眾、因演唱會腰斬而未能入場的觀眾正式道歉，還有對所有涉事傷者的賠償方案等。昨日MakerVille及大國文化發聲明交代最新情况，表示一直心繫傷者，會嚴肅跟進。

姜濤呂爵安出關打籃球

MIRROR演唱會事故後，成員先後在社交網發聲表達感受，為調整身心及梳理情緒，8月及9月會停工，各自善用時間休息或學習。姜濤曾表示不會放棄，日前他與呂爵安（Edan）分別被捕獲「出關」打籃球。姜濤到維園跟朋友打籃球，友人在社交網上載片段，見身穿全黑籃球運動衫褲的姜濤在球場上跑來跑去，搶球之餘也有投籃；他戴口罩，未有被太多途人認出。Edan則被發現在葵涌打籃球，並大方與粉絲合照。

邱士縉︰約定再見就會再見

邱士縉（Stanley）前晚在社交網上載MIRROR、舞蹈員及音樂人在紅館綵排照片，相中眾人笑容滿面，Stanley寫道：「沉澱了一段時間，呢段日子好易跌入一個小漩渦，會不停問，為何會這樣？為何會是我們？如果這樣會怎樣？很多個為什麼，很多很多個如果。但沉澱下來，或許這正是給我們一個考驗，叫我們要更強大、更團結，叫我們要更互相保護彼此。所以我相信我們12+24會更強大地，會更團結地，一起站上舞台再次揮舞！」他感激這段日子大家的愛護及支持，「說了再見，約定再見，就會再見！願大家都永遠保持着相片裏的笑容」。