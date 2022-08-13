【開箱】《救命卡特》 一鏡到底是自我炫耀抑或自找麻煩？

【明報專訊】影視串流平台Netflix日前公布本月首周收視排行榜，《惡女》鄭秉吉執導、《愛麗斯時空旅人》男星周元主演的韓國新片《救命卡特》，上架3日迅即登全球非英語電影榜冠軍，成績理想。《救命卡特》標榜「一鏡到底」，動作場面一氣呵成，開首15分鐘的澡堂混戰，周元以一敵百，的確令人目瞪口呆，然而全片134分鐘幾乎所有鏡頭都圍繞主角在團團轉，難免令人頭痛欲嘔，因此在影評網站爛番茄，該片好感度僅得31%，倒不令人意外。

特工奉命保護擁解毒基因女孩

《救命卡特》故事講述朝韓非軍事區爆發疫情，周元飾演失憶特工卡特，奉命保護一個擁有解毒基因的女孩，沿途遭美國中情局和朝鮮政變勢力夾擊，他必須拚死完成任務，否則腦內炸彈裝置隨時引爆，他在朝鮮的妻女亦將陪葬。劇情相當簡單，節奏亦很明快，全片超過八成時間屬於動作戲，然後中間穿插角色對話，輕描淡寫交代前因後果，以便騰出更多時間，讓周元繼續打打殺殺，尋求官能刺激的觀眾應該很滿足。

《救命卡特》甫開場即以三言兩語交代疫情嚴峻，特工卡特一覺醒來，發現記憶全失，後腦被植入奇怪裝置，聽到神秘女聲的指示，他還未弄清事件始末，中情局探員已破門而入，卡特拒絕束手就擒，於是跳窗逃亡，混亂中衝入澡堂，遇上黑道中人執行家法，他無辜受牽連，遭過百裸體男女圍剿。周元身手敏捷，開鏡前更刻意操肌，加上出色剪接配合，難免令人聯想起《殺手代父》元斌及《殺神John Wick》奇洛李維斯（Keanu Reeves）以寡敵眾的視覺快感。

可是往後劇情愈來愈誇張，卡特遭電單車殺手追殺、飛機爆炸半空搶降落傘、染疫喪屍在吊橋前後包抄、再跟朝鮮叛軍在疾駛火車上惡鬥，甚至在幾部直升機之間跳來跳去都能化險為夷，「主角光環」已達不能理解地步，甚至比Marvel超級英雄片如《美國隊長》等還要超現實。

《救命卡特》以一鏡到底為最大賣點，類似手法早在導演鄭秉吉前作《惡女》壓軸一場密室血戰曾應用，如今主角由金玉彬換上周元，暴力程度再升級，鏡頭對準他以短刀、斧頭、手槍、炸彈、長槍等把敵人迅速擊殺，感覺就似透過主角視點拍攝的荷李活片《爆機特攻》，又似模擬第一身射擊遊戲（簡稱FPS）如《絕地求生》，問題是觀眾坐在電視機前看着導演打兩個多小時電玩，真能享受相同樂趣嗎？

應用技巧出問題惹劣評

相比之下，英國導演森文迪斯（Sam Mendes）以第一次世界大戰為背景的《1917：逆戰救兵》，同樣一鏡到底，手法高明得多，開場以兩名英兵收到上司急召，要求二人盡快趕赴前線，過程歷盡生死，直至其中一人中彈昏迷，全組鏡頭圓滿結束。觀眾看得手心冒汗，卻不會頭昏腦脹，就算成本極低的日本喪屍喜劇《屍殺片場》亦不會犯此毛病，偏偏《救命卡特》導演鄭秉吉受盡千夫所指，遭韓國討論區的網民鬧爆，明明想以昂貴特技配合高超剪接技術，博取觀眾及影評人讚好，結果落得劣評如潮，炫耀變成捱罵，都算始料未及。