【開箱】《我是樹人》 格魯特無聊成長印記

【明報專訊】影視串流平台Disney+去年首度推出Marvel超級英雄動畫劇集《無限可能:假如…?》,打響頭炮,不單贏盡口碑,更將角逐艾美獎最佳動畫;Marvel趁勢宣布添食,除了籌拍《無》劇第二季外,同類型作品如《變種特攻97'》(X-Men 97')及《蜘蛛俠:一年級生》(Spider-Man: Freshman Year)明年起陸續登場。本月先以短小精悍的《銀河守護隊》外傳動畫《我是樹人》(I am Groot)打頭陣,大可視為餐前開胃小菜。

整季5集共30分鐘

《我是樹人》全季只有5集,每集長約6分鐘,扣除開場畫面和片尾字幕,實際僅得3分鐘左右,而且內容無聊搞笑,跟《無限可能:假如…?》首季共分9集、每集半小時的密集篇幅,難以相提並論。《我是樹人》由《奇異女俠玩救宇宙》視覺特效師姬絲汀拿普利(Kirsten Lepore)自編自導,《銀河守護隊》導演占士根(James Gunn)擔任監製,繼續由《狂野時速》大隻佬雲迪素(Vin Diesel)為主角「樹人」格魯特配音,《星夢情深》畢利谷巴(Bradley Cooper)亦回歸聲演「火箭浣熊」,《銀》片粉絲肯定有親切感。

Marvel影迷相當重視作品的時間軸,《我是樹人》雖是外傳亦不例外。從格魯特的初生形態推斷,故事應該發生在《銀河守護隊2》電影前後。首個短篇《成長第一步》講述格魯特仍是一株幼苗的時候,「自我」已不合比例的膨脹,眼見太空船上機械臂厚此薄彼,寧願悉心照顧另一盆栽,決定一拍兩散,結果發現自己擺脫盆栽的枷鎖後,反而擁有更大自由,心情隨即變得暢快。

《銀河守護隊》「現身」

格魯特會行會走,於是離開太空船,到其他星球探索,《迷你英雄》和《樹人大變身》都是牠在冒險旅程中的有趣經歷,前者提到他偶遇微型外星族群,對方以為遭到襲擊,於是展開一場保衛家園的戰爭,最後憑格魯特身上一片樹葉,雙方化敵為友;後者講述他初嘗泥漿浴,這些神奇物質令他身上不斷長出樹葉,彷彿替他轉換造型,讓他玩得不亦樂乎。

在《樹人的追擊》和《藝術代表作》格魯特的「邪惡DNA」開始湧現,前者跟液態外星人對決,甚至把對方轟出太空船,只為證明自己是「世上唯一的樹人」;後者亂玩實驗,幾乎炸毁太空船,搗蛋意味甚濃,就連火箭浣熊都現身干涉,直至格魯特拿出親筆畫,浣熊見狀即感動流涕,所有怒火都拋諸腦後,身為父母的觀眾看罷,應該感同身受。

既然格魯特來自《銀河守護隊》一員,新劇自然跟其他角色有互動,眼利的觀眾不難發現「星爵」的背囊和懷舊卡式帶、「浣熊」的電池、「德克斯」的零食等,不時以《我是樹人》彩蛋姿態散落畫面四周,似在提醒粉絲《銀河守護隊》聖誕特輯(The Guardians of the Galaxy Holiday Special)及《銀河守護隊3》(Guardians of the Galaxy Vol.3)分別在今年12月和明年5月登場,導演占士根更事先張揚,《銀河守護隊3》將會成為整個系列的結局,而且內容充滿離愁別緒,暗示有重要角色犧牲,實在令粉絲傷感。