【開箱】《我是樹人》 格魯特無聊成長印記

《我是樹人》隱藏不少《銀河守護隊》角色彩蛋，就連格魯特腳下的肥皂都有出處，盡顯編劇心思細密。

「樹人」格魯特（左）外表可愛但性格邪惡，因妒忌盆栽而決定一拍兩散。

【明報專訊】影視串流平台Disney+去年首度推出Marvel超級英雄動畫劇集《無限可能：假如…？》，打響頭炮，不單贏盡口碑，更將角逐艾美獎最佳動畫；Marvel趁勢宣布添食，除了籌拍《無》劇第二季外，同類型作品如《變種特攻97'》（X-Men 97'）及《蜘蛛俠：一年級生》（Spider-Man: Freshman Year）明年起陸續登場。本月先以短小精悍的《銀河守護隊》外傳動畫《我是樹人》（I am Groot）打頭陣，大可視為餐前開胃小菜。

整季5集共30分鐘

《我是樹人》全季只有5集，每集長約6分鐘，扣除開場畫面和片尾字幕，實際僅得3分鐘左右，而且內容無聊搞笑，跟《無限可能：假如…？》首季共分9集、每集半小時的密集篇幅，難以相提並論。《我是樹人》由《奇異女俠玩救宇宙》視覺特效師姬絲汀拿普利（Kirsten Lepore）自編自導，《銀河守護隊》導演占士根（James Gunn）擔任監製，繼續由《狂野時速》大隻佬雲迪素（Vin Diesel）為主角「樹人」格魯特配音，《星夢情深》畢利谷巴（Bradley Cooper）亦回歸聲演「火箭浣熊」，《銀》片粉絲肯定有親切感。

Marvel影迷相當重視作品的時間軸，《我是樹人》雖是外傳亦不例外。從格魯特的初生形態推斷，故事應該發生在《銀河守護隊2》電影前後。首個短篇《成長第一步》講述格魯特仍是一株幼苗的時候，「自我」已不合比例的膨脹，眼見太空船上機械臂厚此薄彼，寧願悉心照顧另一盆栽，決定一拍兩散，結果發現自己擺脫盆栽的枷鎖後，反而擁有更大自由，心情隨即變得暢快。

《銀河守護隊》「現身」

格魯特會行會走，於是離開太空船，到其他星球探索，《迷你英雄》和《樹人大變身》都是牠在冒險旅程中的有趣經歷，前者提到他偶遇微型外星族群，對方以為遭到襲擊，於是展開一場保衛家園的戰爭，最後憑格魯特身上一片樹葉，雙方化敵為友；後者講述他初嘗泥漿浴，這些神奇物質令他身上不斷長出樹葉，彷彿替他轉換造型，讓他玩得不亦樂乎。

在《樹人的追擊》和《藝術代表作》格魯特的「邪惡DNA」開始湧現，前者跟液態外星人對決，甚至把對方轟出太空船，只為證明自己是「世上唯一的樹人」；後者亂玩實驗，幾乎炸毁太空船，搗蛋意味甚濃，就連火箭浣熊都現身干涉，直至格魯特拿出親筆畫，浣熊見狀即感動流涕，所有怒火都拋諸腦後，身為父母的觀眾看罷，應該感同身受。

既然格魯特來自《銀河守護隊》一員，新劇自然跟其他角色有互動，眼利的觀眾不難發現「星爵」的背囊和懷舊卡式帶、「浣熊」的電池、「德克斯」的零食等，不時以《我是樹人》彩蛋姿態散落畫面四周，似在提醒粉絲《銀河守護隊》聖誕特輯（The Guardians of the Galaxy Holiday Special）及《銀河守護隊3》（Guardians of the Galaxy Vol.3）分別在今年12月和明年5月登場，導演占士根更事先張揚，《銀河守護隊3》將會成為整個系列的結局，而且內容充滿離愁別緒，暗示有重要角色犧牲，實在令粉絲傷感。