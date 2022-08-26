【開箱】《明日戰記》 港人合力撐起本地科幻電影「天花板」

【明報專訊】古天樂監製兼主演、吳炫輝首次執導本地科幻片《明日戰記》，本月5日率先在內地公映，「豆瓣」影評只有6.4分，加上「偷票房」事件影響，截至昨日為止，上映21日累收5.46億人民幣（約6.25億港元），若跟4.5億製作費比較，暫時仍未回本；香港昨日（25日）開畫前，上周末連放3日優先場全部爆滿，傳媒試片及明星首映禮亦贏盡口碑，何以內地與香港溫差如此巨大？

近2000個電腦特技鏡頭

宣傳標榜香港首部科幻大片的《明日戰記》，製作費高達4.5億港元，由籌備到上映足足花上8年時間，難怪未映先轟動。全片在深圳及香港搭景拍攝，再花4年時間後期製作，主要由本地視覺效果公司炮製接近2000個電腦特技鏡頭，當中只有小部分外判給俄羅斯及內地公司協助。相比之下，古天樂、劉青雲、劉嘉玲、張家輝及姜皓文等演員片酬只屬九牛一毛。由此可見，本片說是「香港製造」絕不為過。

究竟一齣科幻電影包含2000個電腦特技鏡頭，是一個什麼樣的概念？若以Marvel超級英雄片《復仇者聯盟3：無限之戰》作比較，後者由2900個電腦特技鏡頭結合而成，《明日戰記》大約是其三分之二，會否較易理解？事實上，近年香港電影如《風雲》、《功夫》及《少林足球》等都以視覺效果掛帥，就連警匪片如《怒火》都以電腦特技模擬「尖沙嘴廣東道」槍戰場面，可見類似製作已相當普及，且漸見成熟。

特技出色劇情簡單

若論製作質素，《明日戰記》絕對稱得上是香港科幻電影的「天花板」，後者並非按照字面解釋為建築物的頂部，而是網絡潮語，意謂某人或事物的水平已達最高標準。戲中出現機械人「窮奇」及「刑天」足以假亂真，動作流暢自然；古天樂跟劉青雲穿著重達數十磅重的機械戰甲亦設計精巧，就算跟《鐵甲奇俠》比較亦不失禮，而兩者在高速公路展開追逐戰，拍得緊張刺激，令人熱血沸騰。

《明日戰記》節奏明快特技出色，劇本卻相對簡單，電影以未來世界為背景，講述2055年地球受環境污染問題困擾，而且禍不單行，外星隕石墜落地球，帶來殺性極強的外星生物，人類面臨滅絕危機，指揮官鄭重生（劉青雲飾）帶領軍人泰來（古天樂飾）及舊隊友臭鼬（姜皓文飾）展開反擊行動，途中卻遭第三方勢力阻止，眾人生死繫於一線。

類似情節早已在荷李活電影見慣見熟，張家輝飾演總指揮李昇少將的陰謀亦懶得掩飾，戲院內幾乎眾人皆見，編劇此舉恐怕是避免令觀眾「燒腦」，可以專心欣賞電腦特技吧？

內地「科幻審美疲勞」？

本片內地票房未如理想，口碑亦是一般，接近8萬觀眾透過影評網站「豆瓣」給予6.4評分，跟票房冠軍《獨行月球》得分6.8相差無幾。有評論認為內地觀眾已對科幻題材如Marvel超級英雄片出現「審美疲勞」，反而科幻加上喜劇元素的《獨行月球》成功殺出新血路，內地上映28日收逾27.7億人民幣已是最佳證明。

《明日戰記》剛於香港開畫，能否叫好叫座，暫時仍是未知數，但從網絡一片唱好聲中，加上3日優先場爆滿的打響頭炮，感覺相當樂觀。香港影迷以實際行動支持「古天樂」及「香港電影」，無論出發點為何，都是本地影壇疫下一宗美事。據古天樂透露，《明日戰記2》已在籌備劇本階段，估計內容跟片尾彩蛋出現泰來駕駛太空船衝出宇宙有關；至於另一科幻片《天梯》製作亦如箭在弦。到底香港電影能否打破過去只有警匪片受到國際關注的宿命？甚至憑科幻片反擊荷李活的目標？實在令人期待。