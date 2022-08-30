【開箱】《西部世界4》 人機大戰 下季或成最終章

【明報專訊】《天能》導演基斯杜化路蘭胞弟祖拿芬（Jonathan Nolan）和太太麗莎采兒（Lisa Joy）炮製的劇集《西部世界》（Westworld），2016年推出的首季叫好叫座，成為HBO近年除《權力遊戲》之外另一王牌劇集，不過第2季算保持水準後，兩年前播出的第3季，收視大幅下滑。今年6月首播的第4季，剛於本月14日結局，而且留了機械人女主角Dolores終恢復意識並準備給人類最後一次機會的伏線。《西部世界》至今未公布開拍第5季，這齣探討人工智能、人性、自由意志及真相與假象的劇集，會否沒跟觀眾道別就此告終？

Dolores再次覺醒準備最後遊戲

經過接待員（人工智能）覺醒、反抗、殘殺人類到人類反擊後，《西部世界4》跟上季一樣，只有8集，並以第3季結局的7年後即2060年為上半部時間軸，下半部則描寫2083年。首季是接待員Dolores的意識覺醒過程，來到第4季以Christina身分生活在現代都市，擔任遊戲公司編劇。跟第1季的脈絡相似，她開始懷疑周遭看到的景象，由不知道自己生活在另一接待員Charlotte創造的程式之中，到慢慢覺醒，並「重遇」Teddy。Charlotte則操控了世界，把病毒植入人類，令他們順從她及接待員的命令。Bernard則企圖尋找能拯救機械人及人性的兩全方案，並與Stubbs遇到離群者。William掀起人類與機械人之間的戰爭。最後Charlotte摧毀自己的心智球之前，重啓Dolores原來的控制組件。Christina覺醒重拾Dolores身分，在人性將滅絕的邊緣，決定模擬最後一場遊戲，雖然理解到人類或人工智能都無法在真實世界存活。看到這個結尾，如果開拍第5季，也很大機會成為全劇的最終章。

第4季其實不少篇幅放在上季出場的Caleb與女兒Frankie身上，沒有父親陪伴成長的Frankie，長大後成為離群者（人類）一員，住在沙漠，並抵抗Charlotte的新世界秩序；她與Caleb重聚，也為此劇增添了點溫情，但Caleb的機械軀體已走到盡頭，父女因而沒一起逃亡。

返回美國發展的吳彥祖，演出電影《回憶潛行》後，獲該片導演亦即《西部世界》身兼編導監三職的麗莎采兒邀請，參演第4季。劇中吳彥祖扮演離群者首領Jay，戲分不多，最後被Frankie發現他在一次行動中變成機械人，並要殺害她。最終Jay被「重生」的Maeve擊斃，Frankie才有機會跟父親重聚。

吳彥祖受訪時表示一直是科幻作品的粉絲，但在香港工作20年，從沒拍過這類戲，「我不清楚為什麽內地和香港不拍，感到很奇怪，因為香港對我來說是一個未來感強的城市」。吳彥祖稱回美國後都會找科幻題材的作品演出，像之前拍了好幾季的《荒原》，風格跟《西部世界》不同，但他認為科幻作品總能夠反映人性。

AFI選科幻經典包羅萬有

結構複雜的《西部世界》，正是探討人性的作品，劇中有意識的機械人，甚至比人類的人性強，對自由意志與自我意識的追尋亦更強烈。

科幻片和劇集從來不止於電腦特技應用有幾精良，機械戰甲的打鬥有多流暢。根據美國電影學院（AFI）所選十大最佳科幻片名單，或者可了解何謂類型經典，一至十位順次為《2001太空漫遊》、《星球大戰》、《E.T.外星人》、《發條橙》、《地球停頓記》、《2020》、《異形》、《未來戰士續集》、《人類煞星》及《回到未來》。上述名單最遠古是位列第5的《地球停頓記》，1951年上映；最近期已是31年前的《未》片。這10齣電影中可看到科幻題材範圍廣闊，有講述外星人，也有穿越時空，亦有人類、機械人與外星人並存的世界，甚至像《發條橙》般透過改造人性的實驗，隱喻在極權手段下消除了自由意志就真的是理想社會？也說明了要拍好科幻片，不止在特技層面，劇本才是核心價值。