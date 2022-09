《第四公民》導演新片奪最佳電影金獅獎 姬蒂二度威尼斯封后 哥連費路稱帝

羅拉柏翠斯執導的《All the Beauty and the Bloodshed》,講述一名攝影師對抗富裕家族的勇氣,未知繼威尼斯影展後,會否再贏奧斯卡。(Getty Images)

【明報專訊】第79屆威尼斯影展香港時間9月11日凌晨舉行閉幕及頒獎禮,美國紀錄片《All the Beauty and the Bloodshed》贏得最佳電影金獅獎;15年前曾在威尼斯封后的姬蒂白蘭芝(Cate Blanchett),憑新片《Tar》再度摘下最佳女主角殊榮,本來已到美國宣傳新片的她,折返水都領獎;正在洛杉磯拍新片的《The Banshees of Inisherin》哥連費路(Colin Farrell),對於稱帝感到震驚。

《All the Beauty and the Bloodshed》由羅拉柏翠斯(Laura Poitras)執導,曾經憑講述斯諾登的《第四公民》贏得奧斯卡最佳紀錄片,今次贏得金獅獎的作品,記錄著名女攝影師Nan Goldin發起抗爭,對付生產鴉片類止痛藥物奧施康定(OxyContin)普度製藥所屬的薩克勒家族。羅拉柏翠斯致謝時稱會把獎項獻給今天生日(12日)的Nan Goldin,她表示認識很多果敢的人,但沒有見過像Nan Goldin一樣奮力對抗家財萬貫又無情的薩克勒家族。

姬蒂曾反串卜戴倫得獎

《情迷藍茉莉》金像影后姬蒂白蘭芝繼2007年憑《七人一個卜戴倫》反串演卜戴倫(Bob Dylan)在威尼斯封后,今年以電影《Tar》的指揮家角色再度奏凱。片中她飾演德國樂團女指揮家Lydia Tar,講述她為錄製馬勒《第5號交響曲》費盡心神,希望藉此攀登事業高峰,然而在公在私,都諸事不順。當日首映禮結束後,全場喝彩聲不斷,觀眾起立鼓掌6分鐘,不少影評人看好她來年有機會再角逐奧斯卡影后。姬蒂致謝時感激《Tar》導演導演托迪菲爾德(Todd Field),稱他太久未拍戲,並慶幸他回歸影壇。她又笑言會把獎盃當成酒杯「灌下很多紅酒」,還感謝「全球音樂人,讓我們過去這些年有繼續前進的動力」。

法國女導演連中兩元

正在洛杉磯拍新片的《蝙蝠俠》哥連費路憑《廣告牌殺人事件》馬田麥當奴(Martin McDonagh)執導的黑色喜劇《The Banshees of Inisherin》,擊敗《The Whale》大熱的班頓費沙(Brendan Fraser),贏得最佳男主角獎。從影超過20年的哥連,過往得到的重要獎項不多,今次在威尼斯稱帝,可說是演藝生涯的重要里程碑,此前巧合地他正是憑馬田執導的《殺手沒有假期》曾在金球獎稱帝。哥連透過視像致謝,稱對得獎表示震驚。該片講述兩名好友,其中一人提出絕交後,衝突加劇並發生連鎖反應。該片在今年威尼斯影展甚受觀衆歡迎,首映後觀衆鼓掌超過12分鐘。編導馬田代哥連領獎後,該片亦捧走最佳劇本,馬田再度上台領獎。

法國紀錄片女導演愛麗絲迪奧(Alice Diop)首次拍攝劇情片《Saint Omer》,講述一宗殺嬰案件,不但贏得最佳新秀電影,並掃走僅次於金獅獎的評審團大獎。《以你的名字呼喚我》導演盧卡格達連奴(Luca Guadagnino)憑電影《Bones and All》贏得最佳導演殊榮,該片女主角泰萊羅素(Taylor Russell)則捧走最佳年輕演員獎。至於在囚伊朗導演巴納希(Jafar Panahi),以新片《No Bears》獲頒評審團特別獎。第79屆威尼斯影展由金像影后茱莉安摩亞(Julianne Moore)擔任評審團主席,並在頒獎禮宣讀大部分得獎名單,不過評審團成員之一的諾貝爾文學獎得主石黑一雄,由於感染新冠病毒,所以未能到場。今年的主競賽部分,僅日本片《Love Life》是亞洲電影唯一代表,結果鎩羽而歸。不過台灣導演陳芯宜執導、以白色恐怖為主題的虛擬實境(VR)電影《無法離開的人》,贏得沉浸式內容競賽單元(Venice Immersive Competition)的最佳體驗大獎。