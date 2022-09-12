【開箱】《飯氣攻心》 離不開「家」主題的節慶電影

【明報專訊】今年農曆新年撞正第五波疫情，結果MIRROR成員呂爵安伙拍吳君如、鄭中基、梁詠琪等前輩主演的《闔家辣》延至7月暑假檔期。同樣安排在新春上映的《飯氣攻心》再退一步，上周三（9月7日）在港開畫，主攻中秋假期。意外的是兩片較過去很多賀歲片在劇情鋪排方面認真，即使放在農曆新年檔期以外也不違和；曾懷疑《飯》片有關中秋團圓飯的對白是否後期加工，原來應該是年夜飯？其實對電影質素影響不大，始終不管歲晚還是中秋，一家人聚餐還是傳統習俗。比較巧合是賀歲片都離不開「家」的主題？《闔家辣》透過吳君如的姑媽角色，講她與兒媳分隔異地，對於離散的話題，蜻蜓點水；《飯》片索性把其中一句對白「屋企人喺邊，邊度就係屋企」拿來做宣傳標語，在後2019的香港，編導在作品中有多少抒懷、言志與感慨，還是搞吓笑就算？

九成室內景 幾餐飯貫穿故事

《飯戲攻心》講述深信一家最緊要齊人開餐的大佬陳鴻（黃子華飾）廚藝麻麻，長期用心靈雞湯式金句「餵大」二佬（張繼聰飾）陳禮及三弟陳熹（陳湛文飾）；大佬請來三弟的廚神級女友Josephine（王菀之飾）入住，並為三兄弟包伙食，每晚8時的飯局成為必定項目。隨着二佬女友Monica（鄧麗欣飾）加入，飯桌氣氛即時變得燶味十足，因她正是大佬最念念不忘的前度。大佬找來仰慕他的網紅阿Meow（林明禎飾）當女友，每晚6人同枱，閒話家常，同時亦危機四伏。

此片只有上述故事3男3女的6名演員主演，九成以上室內取景，而且局限在三兄弟寓所內，場景切換也頂多除客飯廳外，加插了房間、陽台與天台；記憶所及，除三兄弟住所之外，只有Monica的辦公室，以及眾人大吵後，大佬離家往尋找Monica等僅有幾個場景。所以片中舞台劇感覺強烈，連綿對白為主外，又以幾頓晚餐串起整部戲的起承轉合，讓人想起6年前意大利片《完美謊情》，後者是最多地方翻拍的電影，中日韓各有不同版本。不過《飯氣攻心》走喜劇路線，《完》片只是一景一頓飯，劇本即近，然而兩片劇本細緻之處難以比肩。

《飯氣攻心》九成室內景，但攝影調度及美術幫助不少，讓效果不致太呆板；而且編劇兼導演陳詠燊落力製造密集笑料，對白也寫得算不落俗套，double may等潮語、疊詞運用、幫手托住如廁、勾大嫂二嫂還是義嫂，以及識唔識用油壓牀等笑位，觀乎戲院看到的反應，確實擊中很多觀眾笑穴。雖然不少對談還是有點「離地」，而且很多還發生在黃子華飾演的大佬身上，尤其尾聲部分。

（明日再續）