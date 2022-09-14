《乜都得教練》喜劇贏家 積遜珍施瑪蟬聯視帝后

【明報專訊】AppleTV+《乜都得教練》繼去年揚威艾美獎後，今年更成為大贏家，擊敗《小學風雲》、《廉價殺手》、《職業槍手》、《拉利真人騷》、《漫才梅索太太》、《破案三人行》及《低俗殭屍玩出征》等，贏得最佳劇集及導演，積遜蘇迪堅斯（Jason Sudeikis）及畢高士汀（Brett Goldstein）亦分膺最佳男主角及男配角獎，並且同樣「冧莊」。《職業槍手》珍施瑪（Jean Smart）亦一樣，蟬聯喜劇視后。《小學風雲》雪莉李羅夫（Sheryl Lee Ralph）則贏得最佳女配角獎。

基梅爾躺着頒獎

《小學風雲》編劇昆塔布倫森（Quinta Brunson）首次贏得劇本獎，《疤面鏢客》韋雅歷（Will Arnett）和名嘴基梅爾（Jimmy Kimmel）擔任頒獎嘉賓，前者拖着看來昏迷了的基梅爾出場，韋雅歷笑言基梅爾連輸13次，所以在後台喝醉了，之後宣布昆塔得獎，她上台致謝，欲靠近咪高峰，基梅爾始終一動不動，要韋雅歷推開他，才稍稍騰出空位給昆塔致辭，後者向他說：「起來吧，我贏了。」基梅爾僅舉起拇指卻依然沒起來之意。全場有人大笑，也有網民批評他一直躺在台上，不尊重得獎者。

（第74屆艾美獎頒獎禮）