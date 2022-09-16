未受官司影響赴大馬開工 薛影儀：麻麻哋喜歡到當地發展

【明報專訊】38歲「亞視一姐」薛影儀（阿儀）今年犯官非，之前因「普通襲擊罪」仍排期等候上訴，本月5日再因在中環海濱活動空間駕駛電單車，被警方以涉嫌「駕駛時沒有駕駛執照」、「駕駛未獲發牌照車輛」等4項罪名拘捕，其後獲准保釋候查。

阿儀除面對官司，所屬公司「亞洲電視數碼媒體」遭入稟清盤，不過未影響她的工作。昨午阿儀與經理人林寶玉及亞洲電視執行董事陳偉傑出發往馬來西亞工作，又有連串拍戲及廣告接洽中。

自覺比未簽約亞姐幸運

阿儀面帶倦容拖着行李現身機場。林寶玉透露此行逗留10日，阿儀主要宣傳亞姐節目、出席活動及拍新節目，亦斟拍廣告及電影，行程緊密。阿儀被問是否喜歡到大馬發展？她冷淡說：「不知，麻麻哋，天氣幾熱。」她透露會著泳衣，但不是三點式。她表示簽約亞洲心動娛樂（AMM）感開心，人工加幾多是秘密，暫簽約一年，自覺比其他未簽約的亞姐幸運。她不擔心官司，稱沒駕駛大膽車，指該電單車是供小朋友玩樂。林寶玉聞言代答，官司已交律師和警方處理，不便評論；至於「襲擊罪」官司則等候上訴，阿儀離港工作，事前已諮詢警方，根據程序指引做，返港後向警方報到。林寶玉續稱阿儀工作未受官司太大影響，有人斟演真人騷，阿儀簽AMM主攻新加坡及大馬等地，未來發展重心可能在大馬。

陳偉傑望聘回被遣散員工

提到亞視傳財困一事，陳偉傑表示遭入稟清盤的「亞洲電視數碼媒體」是集團其中一間子公司，對整個集團不受影響，亞視和其他子公司的娛樂板塊仍繼續營運。他承認亞洲電視數碼媒體營運不佳，所以拖欠員工薪酬，「拖欠遣散員工兩個月薪酬，暫已發還一個月。因公司遭入稟清盤，他們可申請破欠基金，但當然想盡早歸還給他們。同時也希望聘回所有員工，今次去大馬都是跟投資者傾這件事」。他解釋現時AMM只簽了阿儀和林寶玉，其他藝人、員工，包括亞姐暫未有簽約。

記者：林蘊兒