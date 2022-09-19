舉家抵美賀王曼喜與女友結婚 馬詩慧預計王敏德先落淚

【明報專訊】王敏德與太太馬詩慧育有3子女，30歲長女王曼喜（Kayla）2014年公開「出櫃」，承認是雙性戀，起初未獲母親諒解，母女關係曾陷入冷戰。經過時間證明和溝通，馬詩慧逐漸接受。2019年王曼喜公開與香港恒隆集團創辦人之一陳曾燾外孫女、任職攝影師的Elaine交往，兩人不時在網上分享親密照放閃，Elaine更融入王曼喜家中，以家庭成員身分出席各大小聚會。

愛犬留院 嫁女心情受影響

拍拖約一年，王曼喜2020年9月宣布與Elaine訂婚，受疫情影響，婚禮延期至本月23日及24日舉行。一對新人早前率先出發到洛杉磯打點，父母和弟妹剛抵達美國匯合，王曼喜在社交網上載接機相。家中首次辦喜事，馬詩慧心情未有太緊張，她解釋：「因家中狗仔身體不適，剛接受耳仔手術，仍需留院觀察，我們很擔心牠的情况，心情少許受到影響，因此延遲了出發。好彩Kayla有聘請婚禮策劃師幫手，不用我們太操心，只要一家人齊齊整整出席，見證她的大日子就可以」。

馬詩慧透露婚禮地點選在當地一個豪華度假區內舉行，宴請近100名摯親及好友出席，為尊重一對新人喜歡過程簡單而溫馨，沒有安排中式婚嫁傳統儀式。首次嫁女的她說：「沒有送誇張的龍鳳鐲或者家傳之寶，但預備送自己珍藏多年的首飾給女兒做嫁妝，比較有紀念價值。王敏德預備在婚禮上致辭，應該會負責挽女兒進婚禮會場，估計他會喊得快過我，到時拭目以待。」

記者：林蘊兒