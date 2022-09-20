【開箱】《毒梟聖徒》 商人變身緝毒間諜

【明報專訊】影視串流平台Netflix本月9日推出韓劇《毒梟聖徒》，由《軍艦島》黃政民、《與神同行》河正宇、《魷魚遊戲》朴海秀、《機智醫生生活》柳演錫、《鬼怪》趙宇鎮，以及《沙丘瀚戰》張震等全男班上陣。全劇6集，製作費350億韓圜（約2億港元），描述2000年代初期韓國毒梟在蘇里南經營毒品生意的故事，由於涉販毒、黑幫及緝毒等元素，跟Netflix另一齣製作了3季的美劇《毒梟》（Narcos）十分相似，有評論甚至指《毒梟聖徒》是韓版《毒梟》。

真人真事改編 原擬拍電影

《毒梟聖徒》故事靈感來自韓國毒梟趙奉行的真人真事，據韓媒報道，趙奉行早年引渡返韓服刑後，已於2016年病逝。《毒》劇講述商人姜仁久（河正宇飾）遠赴蘇里南買賣鮮魚，在當地結識表面是牧師，其實充滿貪慾的「毒梟教父」全耀煥（黃政民飾），姜仁久運載鮮魚的貨櫃中被發現藏毒，因而入獄。韓國國情局特務崔昌浩（朴海秀飾）為緝拿「毒梟教父」，假扮毒販，並安排姜仁久當間諜接近全耀煥。全耀煥有得力左右手卞基泰（趙宇鎮飾）及法律顧問朴大衛（柳演錫飾），加一直對蘇里南毒品生意虎視眈眈的唐人街黑幫老大陳震（張震飾），亦跟全耀煥不和，眾人充滿懷疑與計算。

《毒梟聖徒》由《北寒諜戰》尹鍾彬執導及編劇，據悉最初是河正宇向他提議把趙奉行故事搬上大銀幕，本計劃拍成3小時片長的電影，其後與Netflix合作，增加了內容，變成每集1小時的6集連續劇。原定去年往多明尼加取景，受疫情影響，改為先拍韓國濟州、全州、茂朱、安城、首爾、盆唐部分，完成後再赴多明尼加拍外景。

以毒販為主題的電影及劇集多不勝數，《毒梟聖徒》特別之處是描述韓國國情局安插普通商人當臥底，既離地又寫實。劇中姜仁久與好友往蘇里南營商，前者根本不認識全耀煥，也不知對方是毒販，只因妻子千叮萬囑他往教會祈禱，才認識全耀煥。全耀煥表面上是蘇里南最具影響力的牧師，姜仁久被黑幫滋擾，還幫他解圍，因此得姜仁久信任。其實全耀煥為開拓韓國毒品巿場，暗中利用姜仁久的漁船偷運毒品返韓，卻被揭發，姜仁久含冤入獄。崔昌浩為緝拿全耀煥，游說姜仁久助他牽線接近全耀煥。姜仁久亦為討回金錢，才答應當間諜，動機合理；加上他在韓國曾經營卡拉OK夜店，經常面對黑白兩道，亦勝任間諜工作。導演尹鍾彬日前受訪時表示，起初也懷疑普通商人能否當間諜，跟當年間諜會面後，才明白對方真的有此能力。

被指韓版《毒梟》實力派擔正

另一方面，劇中每個角色都是雙面人。全耀煥表面是牧師，實際是蘇里南「毒王」，勾結當地政府，亦聘用一批僱傭兵，利用毒品令信徒上癮，這一段似在諷刺日本奧姆真理教，用含有毒品飲品使信徒染上毒癮。姜仁久表面從商，成為間諜後，漸漸不滿國情局行事作風，雙方關係破裂，並開始對全耀煥的毒品生意愈來愈感興趣。崔昌浩表面是正義的國情局特工，為緝拿全耀煥卻不擇手段，甚至舉報姜仁久的漁船運毒，設局讓他成為間諜。尹鍾彬表示寫劇本時，覺得故事似在玩「黑手黨」遊戲，觀眾可找哪角色在說謊。劇中提及跟全耀煥合作的哥倫比亞販毒組織「卡利集團」，在《毒梟》中也有出現，《毒梟聖徒》被指是韓版《毒梟》並非無因。

《毒梟聖徒》演員陣容強勁，全是韓國實力派，據悉全部是導演尹鍾彬心目中的最佳人選，與他多次合作的黃政民，看完劇本馬上決定演出；趙宇鎮連劇本及角色也不清楚已答應上馬。張震則是尹鍾彬親自前往台灣邀約。其中最好戲首推黃政民，扮演表面仁慈內心邪惡的毒梟，可以瞬間憤怒的表情，不愧是影帝級人馬。趙宇鎮的角色卞基泰原是中國黑幫，變節後成為全耀煥手下，其實是國情局臥底，趙宇鎮劇中說流利華語，應下了不少工夫。張震演生性兇殘的唐人街黑幫，大多以英語演出，演技與造型均入型入格。