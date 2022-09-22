Mr.譚健文兩年前患鼻咽癌 「放心 我很頑強」

【明報專訊】前樂隊Mr.的低音結他手譚健文（Dash）在ViuTV《你是我的後援會》中透露兩年前患鼻咽癌。Dash跟主持鄧子超（小B）是好朋友，提到2020年8月證實患鼻咽癌，當時心想：「咩料呀？」他接受化療與電療，完成有關療程後回復狀態，第一件事選擇返工，當時無論駕車或坐車，只要是正常自由出入，他就是靠自己一步一步走出來。

Dash工作的地點跟小B的茶餐廳很近，兩人不時見面，他也將患癌告訴對方。小B稱Dash是心中很重要的人，知道他患病更不敢多問，但又想到可能會跟這個朋友離別，情緒很混亂。Dash安慰他道︰「放心，我很頑強。」

「更可怕係自己嘅軟弱」

昨日Dash在社交平台分享跟小B的合照，留言︰「由細到大成日聽人講，人生不如意事十常八九，治癌後檢討嘅結果係，我認為無必要就不如早啲唞，因為透支身體嘅後果，好大機會慘過戶口唔見咗兩球（200萬），患重病後真係有排愁。不過愁還愁，心態真係決定一切，盡量放眼於身邊嘅『幸福』，而唔係自己嘅不幸，因為比自己辛苦、痛苦嘅大有人在，患病後無論輸贏，都係為自己同埋愛自己嘅人爭一口氣，一切隨命運安排。」他又在文中表示︰「癌症未算最可怕，更可怕嘅係自己嘅軟弱。」

娛樂組