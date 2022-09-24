【開箱】黑人家庭《絕路》求生 種族主義是收視保證？

【明報專訊】影視串流平台Netflix本周公布9月12至18日的收視報告，歌舞片《芝加哥》黑人女星兼饒舌歌手Queen Latifah主演驚慄片《絕路》（End of the Road）表現突出，上架首周即以2719萬觀看時數，登上全球英語電影收視冠軍。雖然捧場者眾，口碑卻欠奉，在影評網站「爛番茄」的觀眾好感度只有15%，就算主角賣力演出，仍難彌補故事的荒誕和疏漏。

低成本公路電影

《絕路》女導演美莉遜雪爾頓（Millicent Shelton）過去以拍攝音樂錄影帶和電視劇如《娛樂揸Fit人》及《魔鑰傳》等為主，《絕路》明顯是一齣低成本公路電影，Queen Latifah飾演寡婦布蘭達，為幫丈夫傑克治病，原本生活已夠拮据，喪夫後更要賣掉洛杉磯房子填債，只好帶着胞弟雷吉和一對子女投靠休斯敦外家。可是這個有色人種家庭，搬家途中不斷遭受白人欺凌，最後更惹來黑幫追殺，難道就此走上絕路？

《絕路》表面上講述一個家庭由支離破碎到重修舊好的過程，布蘭達雖是一家之主，子女卻不懂母親的苦，更把父親病逝、賣屋還債等問題，統統歸咎於布蘭達，令她心力交瘁，幸個性堅強且樂觀，正如兒子問她：「我們會再有屬於自己的房子嗎？」她答：「一定有，但房子不等如家，家是我們四個人，只要我們在一起，這就是家。」這個說法正好跟《飯戲攻心》黃子華的金句「屋企人喺邊，邊度就係屋企」不謀而合。

隨着「黑人的命也是命」維權運動興起，《絕路》亦趕上種族主義熱潮，但嫌手法有點俗套，例如電影開場未幾，兩個白人青年在油站搭訕布蘭達女兒但不果，憤而駕車從後攔截，並以武力要脅布蘭達說出「我誠心向白人道歉」；又如雷吉一時貪念，偷走黑幫的賊贓，布蘭達堅持交還，過程中遭汽車旅館職員搶去，她從後追趕欲取回錢袋，反被職員的白人同黨持槍喝罵，「我要把你轟回非洲！」黑人觀眾應該看得義憤填胸，彷彿世上所有白人都是壞蛋，難道不是逆向的種族歧視？

驚慄片淪為鬧劇

不少美籍非裔民眾視白人警察為眼中釘，《絕路》編劇設計黑幫大佬的真正身分，就是一邊調查汽車旅館兇殺案，一邊保護布蘭達全家的白人探長，刻意得來毫無懸念，直至身分識穿，老羞成怒，更化身變態殺手，沿途追殺布蘭達等人，偏偏子彈橫飛，他們卻絲毫無損，「主角光環」令到驚慄片淪為鬧劇。

Queen Latifah拍戲超過30年，憑《芝加哥》角逐奧斯卡最佳女配角，演技毋庸置疑，可是《絕路》劇本實在太爛，加上「畫公仔畫出腸」的俗套對白，就算她如何賣力演出，仍只能像個瘋婦般跑來跑去，不斷向白人演員咆哮，卻無法令觀眾感受她面對的所謂欺凌和壓迫，更遑論給予同情或體諒。

《狂野時速》電影系列男星Ludacris，戲中飾演布蘭達胞弟雷吉，角色成事不足敗事有餘，明知兇殺案現場遺留巨額賊贓，敢順手牽羊，結果惹來黑幫追殺，實在愚昧得不合常理，擺明「搵戲來做」，藉此製造高潮。結局有驚無險，更為討好黑人觀眾而來個大團圓，完全違反布蘭達人物設定，令人失笑。